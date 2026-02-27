Netflix проиграл борьбу за «Гарри Поттера»

Корпорация Warner Bros. Discovery согласилась на приобретение компанией Paramount Skydance. Окончательная сумма сделки составила 110 миллиардов долларов, сообщает Reuters.

Таким образом, война торгов между стриминговым сервисом Netflix и кинокомпанией Paramount Skydance подошла к концу. Права на все сериалы HBO, включая «Игру престолов», а также киновселенную «Гарри Поттера», «Властелин колец» и «Матрицу» получает Paramount.

Warner Bros. сочла предложение Paramount более выгодным. Изначально Netflix планировал купить Warner Bros. по цене 27,75 доллара за акцию. Однако в процесс вмешалась Paramount, которая заявила, что эта сделка радикально изменит американскую кино- и медиаиндустрию, так как Netflix почти не опирается на классический кинопрокат и построена на другом принципе производства контента.

Тогда Paramount выдвинула встречное предложение: купить Warner Bros. по цене 31 доллара за акцию. Netflix с подобной ставкой конкурировать не захотел, пишет Reuters со ссылкой на источники.

«У Netflix было законное право сравнять предложение с предложением PSKY. Как вы все знаете, в конечном итоге они решили этого не делать. В результате сегодня утром было подписано соглашение с PSKY. Вот на каком этапе все сейчас», — рассказал директор по доходам и стратегии Warner Bros. Брюс Кэмпбелл.

Отдельно отмечается, что Paramount увеличила сумму расторжения контракта, которую она заплатит, если сделка не получит одобрения регулирующих органов, с 5,8 миллиарда долларов до 7 миллиардов долларов. Также Paramount согласилась выплатить 2,8 миллиарда долларов за расторжение контракта, которые Warner Bros задолжала Netflix.