Netflix проиграл борьбу за «Гарри Поттера»

2 минуты чтения 23:54

Корпорация Warner Bros. Discovery согласилась на приобретение компанией Paramount Skydance. Окончательная сумма сделки составила 110 миллиардов долларов, сообщает Reuters.

Таким образом, война торгов между стриминговым сервисом Netflix и кинокомпанией Paramount Skydance подошла к концу. Права на все сериалы HBO, включая «Игру престолов», а также киновселенную «Гарри Поттера», «Властелин колец» и «Матрицу» получает Paramount.

Warner Bros. сочла предложение Paramount более выгодным. Изначально Netflix планировал купить Warner Bros. по цене 27,75 доллара за акцию. Однако в процесс вмешалась Paramount, которая заявила, что эта сделка радикально изменит американскую кино- и медиаиндустрию, так как Netflix почти не опирается на классический кинопрокат и построена на другом принципе производства контента.

Тогда Paramount выдвинула встречное предложение: купить Warner Bros. по цене 31 доллара за акцию. Netflix с подобной ставкой конкурировать не захотел, пишет Reuters со ссылкой на источники.

«У Netflix было законное право сравнять предложение с предложением PSKY. Как вы все знаете, в конечном итоге они решили этого не делать. В результате сегодня утром было подписано соглашение с PSKY. Вот на каком этапе все сейчас», — рассказал директор по доходам и стратегии Warner Bros. Брюс Кэмпбелл.

Отдельно отмечается, что Paramount увеличила сумму расторжения контракта, которую она заплатит, если сделка не получит одобрения регулирующих органов, с 5,8 миллиарда долларов до 7 миллиардов долларов. Также Paramount согласилась выплатить 2,8 миллиарда долларов за расторжение контракта, которые Warner Bros задолжала Netflix.

