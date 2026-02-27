СМИ: Max посчитал каналы пропагандистов небезопасными для россиян

Госмессенджер Max отнес десятки каналов подцензурных СМИ, пропагандистов и политиков к небезопасным, они не открываются у пользователей, которые используют безопасный режим при работе с Max. На это обратила внимание «Верстка».

Безопасный режим позволяет установившим Max запрещать звонки от пользователей, которых они не добавили в контакты, запретить показ профиля в поиске, а также добавление в группы. Вместе с этим он автоматически фильтрует контент, показывая только «безопасные посты и каналы».

При этом неясно, как именно работает этот фильтр, отмечает «Верстка». Журналисты сообщают, что Max сообщал лишь об исключении из показа ресурсов, содержимое которых имеет возрастные метки 16+ и 18+.

В «небезопасные» попали каналы RT, РИА «Новости», «Украина.ру», ресурсы Mash, Baza, Shot, НТВ. При этом каналы ТАСС и «Коммерсанта» в безопасном режиме открываются, отметили журналисты.

Не получится посмотреть в безопасном режиме контент российских Z-военкоров Александра Коца, Александра Сладкова, Евгения Поддубного и, например, канала «Два майора». Ресурсы же Анастасии Кашеваровой, WarGonzo и «Рыбаря» Max к просмотру допустил.

Недопустимым в безопасном режиме в Max считаются ресурсы пропагандистов Ольги Скабеевой, Артема Шейнина, Владимира Соловьева и Сергея Мардана. Среди политиков «ограничениям» подвергся канал спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. При этом доступным оказались каналы Дмитрия Медведева, Вячеслава Володина, Сергея Миронова и Леонида Слуцкого.



Ранее «Агентство» выяснило, что большинство каналов в Max создали органы власти или госучреждения. На них приходится около 70% всех каналов в госмессенджере, в совокупности их читают 26,3 миллиона подписчиков. В среднем на один канал при этом приходится 220 подписчиков, подсчитали журналисты.