Общество

СМИ: большинство каналов в Max создали госструктуры

2 минуты чтения 00:12 20 февраля

Пресс-служба госмессенджера Max на прошлой неделе сообщила, что на площадке создано 172 тысячи каналов. Однако 70% были зарегистрированы органами власти и госучреждениями по поручению властей, выяснило «Агентство».

Так, издание выгрузило из MaxStat, сервиса для статистики и аналитики MAX-каналов и чатов, данные о почти 169 тысячах каналов. Они оказались разбиты на две большие группы: 116,6 тысячи каналов имели в никах суффиксы _gos, а 22,2 тысячи — _biz.

Юзернейм с окончанием «_biz», как отмечает «Агентство», выдавали организациям, регистрирующим каналы через «Платформу для партнеров», изначально созданную для бизнеса. Тогда как ники, заканчивающиеся на «_gos», присваивали госорганизациям.

Не менее 70 тысяч из них были созданы муниципальными властями и госучреждениями. Еще 34 тысяч каналов завели российские школы, лицеи и гимназии. Более 19 тысяч — детсады, более 5 тысяч — городские администрации. Вузы и колледжи создали 2,4 тысячи блогов, а медучреждения — более тысячи. 800 каналов в Max открыли библиотеки.

Также издание обнаружило 1000 государственных каналов без характерного суффикса. Еще около 80 «бизнес-каналов» зарегистрировала партия «Единая Россия», 46 — ЛДПР.

Таким образом, на госструктуры приходится почти 70% всех каналов в Max, но читают их совокупно только 26,3 миллиона подписчиков. Иными словами, как отмечает «Агентство», в среднем один госканал читают 220 подписчиков.

Ранее создатель мессенджера Telegram Павел Дуров объяснил, почему принудительный перевод россиян в «национальный мессенджер» Max не приведет к росту популярности приложения.

