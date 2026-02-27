Россиянка пробралась в самолет и долетела до Европы «зайцем»

Гражданку России Светлану Дали, живущую в США, задержали в итальянском Милане после того, как ей удалось подняться на борт самолета в американском международном аэропорту Ньюарк Либерти в штате Нью-Джерси без билета и документов. Об этом сообщает CNN.

По его данным, в США Дали незаметно прошла мимо сотрудников авиакомпании United Airlines около выхода С74, а до этого — успешно преодолела досмотр, не вызвав подозрений. Самолет вылетел из Ньюарка в 17:51 по местному времени, рейс был рассчитан на более чем семь часов, а самолет вмещал в себя 364 пассажира.

В один момент члены экипажа обнаружили, что у Дали не было билета. Тогда самолет уже летел над Атлантикой, поэтому экипаж принял решение не разворачивать его и завершить рейс. Когда судно приземлилось в Милане около семи утра, женщину задержала полиция.

«Безопасность и защита являются для нас наивысшим приоритетом. Мы расследуем этот инцидент и сотрудничаем с соответствующими органами», — заявили в пресс-службе авиакомпании, выполнявшей рейс.

Отмечается, что это уже не первый полет Светланы Дали «зайцем». Так, осенью 2024 года она таким же способом долетела из нью-йоркского международного аэропорта имени Джона Кеннеди в парижский аэропорт Шарля-де-Голля. Тогда женщина спряталась в туалете, а когда ее там обнаружили бортпроводники, она стала ходить по салону, представившись Эми Хадсон. Россиянку задержали и вернули в США, где ей предъявили обвинение в безбилетном нахождении на рейсе. Спустя месяц Дали снова задержали, на этот раз при попытке сбежать в Канаду.