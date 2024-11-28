Женщина смогла долететь из Нью-Йорка в Париж без билета

Женщина, чье имя не уточняется, вылетела рейсом авиакомпании Delta Airlines из нью-йоркского международного аэропорта имени Джона Кеннеди в парижский аэропорт Шарля-де-Голля без посадочного талона и была задержана по прибытии во Францию. Об этом сообщает Би-би-си.

Как пишет издание со ссылкой на неназванный источник в Управлении транспортной безопасности (TSA), пассажирка прошла через сканер «с использованием передовых технологий визуализации» и сумела пройти два пункта проверки личности и статуса посадочного талона, прежде чем сесть в самолет. Как на борту узнали, что женщина находилась в самолете без билета, неизвестно.

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Представитель TSA также сообщил, что у женщины не было при себе никаких запрещенных предметов. В Delta Airlines заявили, что для компании «нет ничего важнее безопасности».

«Именно поэтому Delta проводит тщательное расследование того, что могло произойти, и будет сотрудничать с другими заинтересованными авиационными компаниями и правоохранительными органами», — говорится в заявлении перевозчика.

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Би-би-си отмечает, что в соцсетях появилось видео, на котором слышно, как капитан самолета просит пассажиров оставаться на месте и дождаться, пока на борт поднимется полиция, чтобы задержать безбилетную пассажирку.

Один из пассажиров рейса Роб Джексон рассказал, что полет был обычным, пока самолет не приступил к снижению, а у бортпроводников начали срабатывать переговорные устройства. «Я часто летаю, и было необычно, что это происходит именно в тот момент, когда мы заходим на посадку», — отметил Джексон.

По его словам, после приземления на борт самолета поднялись шесть или семь полицейских. Мужчина услышал, как стюардесса сказала, что во время полета женщина ходила из одного туалета в другой.