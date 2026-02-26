Названы самые популярные российские актеры

Сервис аналитики и управления соцсетями LiveDune и онлайн-кинотеатр «Кион» назвали самых обсуждаемых в соцсетях российских актеров. Итоги совместного исследования аналитиков за 2025 год публикует ТАСС.

Так, самым обсуждаемым актером стал Юра Борисов. На него пришлось 19% всех упоминаний в этой категории. Второе место в рейтинге занял актер Александр Петров (16%), а третье место — актер и телеведущий Дмитрий Нагиев (10%). В первую десятку самых обсуждаемых артистов также вошли Сергей Безруков (9%), Гоша Куценко (7%), Никита Кологривый (5%) и Иван Янковский (4%).

Рейтинг замыкают актеры Константин Хабенский, Сергей Бурунов и Павел Деревянко.

Всего с 1 января 2025 года по 1 января 2026 года аналитики зафиксировали 21,5 миллиона упоминаний российских актеров. Мониторинг проводился на трех площадках: «ВКонтакте», «Одноклассники» и Telegram.

Согласно результатам, во «ВКонтакте» пользователи чаще всего обсуждали Юру Борисова и Александра Петрова. Количество их упоминаний оказалось практически одинаковым. Третье место по числу обсуждений занял Дмитрий Нагиев, далее следуют Сергей Безруков и Сергей Бурунов.

Для ряда артистов именно соцсеть «ВКонтакте» стала основной площадкой для обсуждений, говорится в исследовании. На эту соцсеть, как отмечается, пришлось 75% всех упоминаний Ивана Янковского, 80% — Константина Хабенского и 96% — Данилы Козловского.

В «Одноклассниках» самым популярным актером стал Сергей Безруков. Там аналитики выявили 25% от общего числа упоминаний этого актера на всех платформах. На втором месте по популярности оказался Дмитрий Нагиев, а на третьем — Юра Борисов. Далее следуют Гоша Куценко, Александр Петров и Никита Кологривый.

В Telegram, как отмечается, пользователи чаще всего обсуждали Юру Борисова, Гошу Куценко, Никиту Кологривого, Павла Деревянко и Марка Эйдельштейна. Именно для последнего мессенджер стал ключевой площадкой. Так, по данным аналитиков, на Эйдельштейна пришлось 69% всех упоминаний в соцсетях.