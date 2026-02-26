EN
СМИ заявили о желании Трампа остановить войну в Украине через месяц

2 минуты чтения 07:55

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора сообщил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что намерен как можно скорее добиться прекращения войны с Россией. Детали разговора двух политиков приводит Axios со ссылкой на украинского чиновника и двух источников, знакомых с содержанием разговора.

Трамп и Зеленский созвонились 25 февраля. Их получасовой разговор был первым после встречи двух президентов в Давосе в конце января. Беседа состоялась на следующий день после четвертой годовщины российского вторжения в Украину и за день до встречи спецпредставителей Трампа — Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа — с переговорной группой Зеленского в Женеве.

По словам трех источников Axios, новый телефонный разговор между собеседниками прошел в «очень дружелюбной и позитивной атмосфере». Украинский чиновник и неназванный собеседник издания рассказали, что Зеленский поблагодарил Трампа за всю оказанную помощь и подчеркнул, что только он может убедить Путина прекратить войну.

«Затем Зеленский сказал, что надеется на завершение войны в этом году. Трамп ответил ему, что война продолжается слишком долго и он хотел бы, чтобы она закончилась в течение месяца», — сообщил один из источников.

Полторы минуты ужаса
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
Общество12 минут чтения

Украинский чиновник также отметил, что Трамп подтвердил свою готовность предоставить Украине значительные гарантии безопасности со стороны США в рамках потенциального мирного соглашения с Россией.

После завершения беседы Зеленский рассказал в своем телеграм-канале, что вместе с Трампом он, помимо прочего, обсуждал вопросы, которые украинская и американская делегации будут прорабатывать на встрече в Женеве.

Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
Мир15 минут чтения

«Мы также обсудили подготовку к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в начале марта. Мы рассчитываем, что она даст возможность перейти к переговорам на уровне лидеров. Президент Трамп поддерживает такую последовательность действий. Только так можно решить все сложные и деликатные вопросы и наконец закончить войну», — рассказал украинский президент.

По его словам, в телефонном разговоре также участвовали Уиткофф и Кушнер.

