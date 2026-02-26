СМИ заявили о желании Трампа остановить войну в Украине через месяц

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора сообщил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что намерен как можно скорее добиться прекращения войны с Россией. Детали разговора двух политиков приводит Axios со ссылкой на украинского чиновника и двух источников, знакомых с содержанием разговора.

Трамп и Зеленский созвонились 25 февраля. Их получасовой разговор был первым после встречи двух президентов в Давосе в конце января. Беседа состоялась на следующий день после четвертой годовщины российского вторжения в Украину и за день до встречи спецпредставителей Трампа — Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа — с переговорной группой Зеленского в Женеве.

По словам трех источников Axios, новый телефонный разговор между собеседниками прошел в «очень дружелюбной и позитивной атмосфере». Украинский чиновник и неназванный собеседник издания рассказали, что Зеленский поблагодарил Трампа за всю оказанную помощь и подчеркнул, что только он может убедить Путина прекратить войну.

«Затем Зеленский сказал, что надеется на завершение войны в этом году. Трамп ответил ему, что война продолжается слишком долго и он хотел бы, чтобы она закончилась в течение месяца», — сообщил один из источников.

Украинский чиновник также отметил, что Трамп подтвердил свою готовность предоставить Украине значительные гарантии безопасности со стороны США в рамках потенциального мирного соглашения с Россией.

После завершения беседы Зеленский рассказал в своем телеграм-канале, что вместе с Трампом он, помимо прочего, обсуждал вопросы, которые украинская и американская делегации будут прорабатывать на встрече в Женеве.

«Мы также обсудили подготовку к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в начале марта. Мы рассчитываем, что она даст возможность перейти к переговорам на уровне лидеров. Президент Трамп поддерживает такую последовательность действий. Только так можно решить все сложные и деликатные вопросы и наконец закончить войну», — рассказал украинский президент.

По его словам, в телефонном разговоре также участвовали Уиткофф и Кушнер.