Качество спермы оказалось зависимым от времени года

Качество спермы достигает максимума летом и снижается зимой. К такому выводу пришли исследователи из Великобритании, Канады и Дании, сообщает Би-би-си.

Ученые провели анализ образцов спермы 15 581 мужчины в возрасте от 18 до 45 лет в Дании и американском штате Флорида. Исследование опубликовано в журнале Reproductive Biology and Endocrinology.

Результаты показали, что подвижность сперматозоидов, то есть их способность эффективно двигаться, была стабильно самой высокой в июне и июле в обоих регионах. Самые низкие показатели фиксировались в декабре и январе, хотя во Флориде теплая погода сохраняется круглый год.

Авторы отмечают, что уровень подвижности сперматозоидов меняется в зависимости от времени года, а не климата. В то же время общее количество сперматозоидов и объем эякулята не демонстрировали сезонных колебаний.

Таким образом, сезон влияет именно на способность сперматозоидов двигаться, но не на их число. Ученые предполагают, что сезонные факторы могут оказывать на мужскую фертильность более сложное воздействие, чем просто температура окружающей среды.

В норме температура яичек, где хранится сперма, должна быть на два–четыре градуса ниже средней температуры тела. Отклонения в большую или меньшую сторону могут негативно влиять на подвижность сперматозоидов и, соответственно, на фертильность.

Соавтор исследования, профессор Манчестерского университета Аллан Пейси, отметил, что исследователей поразило сходство сезонных колебаний в двух совершенно разных климатических условиях. По его словам, даже во Флориде подвижность сперматозоидов повышалась летом и снижалась зимой, что говорит о том, что одной лишь температурой окружающей среды эти изменения объяснить нельзя.

Ученые считают, что учет сезонных факторов может помочь в оптимизации времени проведения тестов и лечения бесплодия, а также дать более точные рекомендации парам, планирующим зачатие.