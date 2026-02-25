Комик Сабуров пообещал «суперпатриотические» выступления и сравнил себя с Зеленским

Комик Нурлан Сабуров выступил на Пхукете с первым концертом после запрета на въезд в Россию. Об этом рассказали журналистка Ксения Собчак и телеграм-канал Baza.

По данным последнего, выступление прошло в конференц-зале Royal Phuket City Hotel, рассчитанном на две тысячи человек. Стоимость билетов варьировалась от шести до 20 тысяч рублей, при этом Сабуров смог собрать полный зал. Видеосъемка на концерте была запрещена, отметила Собчак.

Свое выступление комик начал со слов о том, что большая часть зрителей пришли посмотреть «на уголовника». «“Потребовал переводчика”. Да, блядь, конечно — дело не в русском, просто я нихуя не понимаю — мне до сих пор он нужен», — сказал Сабуров.

Он прокомментировал 50-летний срок запрета на въезд в Россию, подчеркнув, что такого нет даже у президента Украины Владимира Зеленского. Также комик поблагодарил за поддержку Собчак, предупредив журналистку, что если она продолжит, то ей тоже запретят находиться в России, и «концерты придется давать на пятом кольце Сатурна».

«Отныне у меня будут суперпатриотические выступления. Все вместе: “Маааатуууушкааа з…”. Я хочу настолько патриотические выступления, чтобы на моем фоне говорили: “А вот Соловьев не иноагент?”», — пошутил Сабуров.

6 февраля стало известно, что одному из самых популярных русскоязычных стендап-комиков казахстанцу Нурлану Сабурову на 50 лет запретили въезд в России. Как сообщалось, его задержали по прилете во Внуково из Дубая и выдали соответствующий документ.

Позже «Важные истории» со ссылкой на источники в окружении Сабурова сообщили, что причиной запрета стал отказ комика сотрудничать с ФСБ. По их словам, его неоднократно приглашали на беседы в главное здание спецслужбы на Лубянской площади в Москве, однако Сабуров так и не дал силовикам внятного положительного или отрицательного ответа, попытавшись «отморозиться».

Спустя несколько дней после запрета в сети распространилось видео, записанное Нурланом Сабуровым ранее. В нем он сообщает о передаче подразделению российских военных десяти мотоциклов и желает, чтобы они «вернулись с победой».

Эта запись заинтересовала Комитет госбезопасности Казахстана, который даст действиям Сабурова правовую оценку. Как заявил заместитель генерального прокурора страны Галымжан Койгельдиев, комику может грозить уголовная ответственность по статье о наемничестве.