ЕС начал готовиться к атакам России на энергетику

ЕС выделил Эстонии, Латвии, Литве и Польше около 113 миллионов евро на защиту энергетических сетей из-за растущей угрозы со стороны России. Об этом пишет Politico.
Сообщается, что средства направлены на ряд новых систем защиты, в том числе на физические барьеры и технологии подавления сигналов для предотвращения атак дронов, цифровые системы защиты от кибератак, войска для охраны критически важных объектов и группы быстрого реагирования для ремонта. Это первый случай, когда Европейская комиссия выделяет средства ЕС для такой цели, отмечает Politico.
К такому решению ЕС подтолкнула многомесячные атаки Москвы по энергетической инфраструктуре Украины, которая показала, к каким смертоносным последствиям может привести оставление важнейших объектов инфраструктуры без защиты. Отмечается, что страны ЕС давно обеспокоены безопасностью энергоснабжения, но акцент на физической защите электросетей является новым и отражает растущее понимание того, что война является реальной угрозой.
«В мирное время защита является обязанностью энергетических компаний. В военное время она становится обязанностью Министерства обороны. То, что мы видим в Украине, — это использование энергии в качестве оружия», — заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.
С прошлого года Россия почти ежедневно наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины. Так, в 2026 году уже зафиксировано 217 подобных атак. По данным Greenpeace, только в январе Москва применила около 6 тысяч ударных дронов, 5,5 тысяч управляемых авиационных бомб и 158 ракет против тепловых электростанций, подстанций и объектов теплоснабжения.
Эта кампания привела к тому, что целые регионы периодически остаются без энергии, а миллионы людей — без электричества при минусовых температурах. Для наблюдающих со стороны проблема энергетической безопасности становится все более острой, пишет Politico.
Министр энергетики Эстонии Андрес Сутт заявил, что поддерживает решение ЕС и отметил, что целевое финансирование в области энергетической безопасности следует расширить на всю Европу. «Чем более взаимосвязана Европа, тем устойчивее система», — сказал он.
Но проблема не ограничивается странами Балтии. Politico пишет, что финансирование ЕС также поддержит проекты трансграничной интеграции, направленные на сокращение уязвимых мест в европейской энергосистеме.