EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Россиянки вошли в топ иностранных невест в Турции

2 минуты чтения 21:04

Гражданки России вошли в первую пятерку иностранных невест в Турции, следует из данных Бюро статистики страны за 2025 год.

Так, в прошедшем году замуж за граждан Турции вышли 28,6 тысячи иностранок, что составило 5,2% от общего числа вступивших в брак на территории страны женщин.

На пятом месте по числу невест оказались россиянки. В 2025 году 1630 женщин из России вышли замуж за граждан Турции — это 5,7% от общего числа браков с иностранками.

Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
Общество11 минут чтения

Россиянки стабильно входят в число самых популярных невест в Турции. Так, по данным Бюро статистики, в 2024 году замуж за турок вышли более двух тысяч гражданок России, а в 2023 году — более 2,4 тысячи.

При этом мужчины из России в пятерку самых популярных женихов Турции не вошли. Так, в прошедшем году всего 75 турчанок вышли замуж за россиян, следует из официальной статистики.

На первом месте по популярности как женихов, так и невест, оказались граждане и гражданки Сирии. В число популярных иностранных невест также попали женщины из Узбекистана, Марокко и Азербайджана.

Щенок помог найти маньяка
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
Криминал13 минут чтения

Турчанки же часто заключали браки с мужчинами из Германии, Афганистана, Австрии и Азербайджана. Общее число иностранных женихов в Турции в 2025 году составило 5,3 тысячи человек или 1% от всех женившихся мужчин в стране.

Помимо этого, в статистике турецкого Бюро приведены и другие данные. Согласно ним, в стране продолжается тенденция на уменьшение числа браков и увеличения показателей разводов. За 2025 год брак заключили более 552 тысяч пар — это на 3% меньше, чем годом ранее.

Число разводов, наоборот, выросло на 2,6%, до более 193 тысяч. Также продолжает устойчиво расти возраст вступления в первый брак — по состоянию на 2025 год это 28,5 лет для мужчин и 26 — для женщин.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Щенок помог найти маньяка
Криминал
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
00:01
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Общество
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
00:01 23 февраля
Самое громкое исчезновение Италии
Криминал
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
01:01 22 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Мир
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
00:01 20 февраля
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Мир
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания?
00:01 19 февраля

Самое читаемое

Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине