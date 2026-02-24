Россиянки вошли в топ иностранных невест в Турции

Гражданки России вошли в первую пятерку иностранных невест в Турции, следует из данных Бюро статистики страны за 2025 год.

Так, в прошедшем году замуж за граждан Турции вышли 28,6 тысячи иностранок, что составило 5,2% от общего числа вступивших в брак на территории страны женщин.

На пятом месте по числу невест оказались россиянки. В 2025 году 1630 женщин из России вышли замуж за граждан Турции — это 5,7% от общего числа браков с иностранками.

Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин Общество 11 минут чтения

Россиянки стабильно входят в число самых популярных невест в Турции. Так, по данным Бюро статистики, в 2024 году замуж за турок вышли более двух тысяч гражданок России, а в 2023 году — более 2,4 тысячи.

При этом мужчины из России в пятерку самых популярных женихов Турции не вошли. Так, в прошедшем году всего 75 турчанок вышли замуж за россиян, следует из официальной статистики.

На первом месте по популярности как женихов, так и невест, оказались граждане и гражданки Сирии. В число популярных иностранных невест также попали женщины из Узбекистана, Марокко и Азербайджана.

Щенок помог найти маньяка Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека Криминал 13 минут чтения

Турчанки же часто заключали браки с мужчинами из Германии, Афганистана, Австрии и Азербайджана. Общее число иностранных женихов в Турции в 2025 году составило 5,3 тысячи человек или 1% от всех женившихся мужчин в стране.

Помимо этого, в статистике турецкого Бюро приведены и другие данные. Согласно ним, в стране продолжается тенденция на уменьшение числа браков и увеличения показателей разводов. За 2025 год брак заключили более 552 тысяч пар — это на 3% меньше, чем годом ранее.

Число разводов, наоборот, выросло на 2,6%, до более 193 тысяч. Также продолжает устойчиво расти возраст вступления в первый брак — по состоянию на 2025 год это 28,5 лет для мужчин и 26 — для женщин.