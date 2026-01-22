Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян

Власти Казахстана планируют изменить порядок въезда иностранных граждан в страну. Они уже приступили к поэтапному внедрению электронного разрешения на въезд (ETA) для граждан государств с безвизовым режимом. Об этом сообщается на сайте правительства.

Новый механизм распространяется, в частности, на россиян. Между Казахстаном и Россией сейчас действует безвизовый режим сроком до 90 дней пребывания. Теперь перед поездкой появится дополнительный этап в виде оформления электронного разрешения на въезд.

ETA предлагается оформлять через специальное мобильное приложение QazETA, которое объединяет сразу несколько сервисов для иностранцев. В их числе — электронная виза, электронное разрешение на въезд, электронное резидентство, а также доступ к справкам о пересечении границы.

На первом этапе оформление ETA носит рекомендательный характер. В официальных разъяснениях говорится, что в течение пилотного периода получение электронного разрешения не является обязательным для граждан стран, освобожденных от визовых требований. Однако после завершения тестового этапа ETA планируется постепенно сделать обязательным условием для безвизовых путешественников.

Согласно опубликованным правилам, заявку на ETA необходимо подавать не позднее чем за 72 часа до поездки. Срок действия разрешения составит 180 дней. В настоящее время оформление ETA является бесплатным, но в дальнейшем власти не исключают появления платных ускоренных вариантов.

При этом в Казахстане подчеркивают, что наличие электронного разрешения не гарантирует въезд в страну. Окончательное решение, как и прежде, будет принимать пограничная служба.