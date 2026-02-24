«Британский король губ» умер после косметологической процедуры

В Англии началось расследование дела о смерти 34-летнего инфлюенсера и участника шоу «Botched» («Изуродованные тела») Джордана Джеймса Парка, более известного как «британский король губ». Незадолго до смерти мужчина получил очередную косметологическую процедуру, пишет Би-би-си.

По информации полиции, смерть Парка наступила еще 18 февраля. В тот день Служба столичной полиции получила сообщение от лондонской службы скорой помощи, которая уведомила о мужчине без сознания в отеле Lincoln Plaza Hotel. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

Правоохранительные органы начали расследование дела о непредумышленном убийстве. По подозрению в совершении преступления были задержаны 43-летний мужчина и 52-летняя женщина. Позже подозреваемых отпустили под залог.

По информации полиции, недавно Парк сделал очередную косметологическую процедуру, однако точные причины его смерти еще выясняются. Сейчас следователи ожидают результатов вскрытия.

Парк часто появлялся в телевизионных шоу, на которых рассказывал о всевозможных косметологических процедурах и пластических операциях, которые он перенес. The Sun писал, что инфлюенсер был большим фанатом Ким Кардашьян. Сообщалось, что ради того, чтобы стать похожим на своего кумира, Парк сделал как минимум 50 операций, в том числе на верхних веках, подтяжку губ, имплантацию подбородка и несколько сеансов липосакции.

Ранее инфлюенсер признался, что после очередной операции ему стало трудно шевелить лицом, а его губы после процедуры увеличения начали «течь». «Но мои губы изменили меня как человека, а без них я был бы обычным и скучным», — говорил он.

Парк и сам раньше работал косметологом. В 2024 году он был был задержан по подозрению в непредумышленном убийстве женщины, которой он провел операцию по увеличению ягодиц. До момента своей смерти Парк находился под залогом.