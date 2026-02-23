Опубликован рейтинг лучших боевиков

Лучшими в мире боевиками по версии издания Collider, специализирующегося на кино, телевидении и видеоиграх, стал фильм «Семь самураев», вышедший в 1954 году.

Действия в картине, снятой режиссером Акирой Куросавой, происходят в Японии XVI века. Тогда в стране шла гражданская война и действовали бандиты. По сюжету фильма, бедные крестьяне нанимают семерых обедневших самураев для защиты деревни.

«Семь самураев» — один из самых значительных и влиятельных японских фильмов в истории кино. По версии Collider, картина стала образцом для последующих работ в жанре экшен. Куросава использовал динамичный монтаж, а также сделал погоду важным элементом повествования. Помимо этого, режиссер создал яркие архетипы персонажей, которые благодаря своей индивидуальности придают фильму динамику и развивают сюжет.

Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин Общество 11 минут чтения

На второе место издание поместило картину «Терминатор 2: Судный день» режиссера Джеймса Кэмерона. Вышедший в 1992 году фильм рассказывает, как героиня первого фильма Сара Коннор, ее сын Джон и перепрограммированный терминатор противостоят практически неуязвимой машине, стремящейся убить мальчика.

Collider назвало этот боевик «знаковым достижением» в жанре. Культовым его сделало сочетание эмоционального повествования и экшена, но легендарным он стал благодаря стремлению Кэмерона раздвинуть технологические границы. Из-за масштабных спецэффектов на момент выхода «Терминатор 2: Судный день» стал самым дорогим за историю кинематографа.

Третье место по версии редакции занял фильм 1988 года «Крепкий орешек» режиссера Джона Мактирнана. По сюжету, полицейский Джон Макклейн противостоит банде террористов, которые взяли в заложники в Лос-Анджелесе 20 человек, среди которых его жена.

Фильм знаменит своими крылатыми фразами и культовыми персонажами, отметило издание Collider. Помимо этого, вместо непобедимых героев других боевиков, Джон Макклейн ошибается, из-за чего кажется зрителю понятным.

Самое громкое исчезновение Италии Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского Криминал 13 минут чтения

Также в рейтинг лучших экшенов по версии издания попали «Чужие» (1986), «Смертельное оружие» (1987), «На гребне волны» (1991), «Французский связной» (1971), «Джон Уик» (2014), «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981), «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015), «Выход дракона» (1973), «Хищник» (1987), «Матрица» (1999), «Буллит» (1968), «Темный рыцарь» (2008), «Убить Билла: Фильм 1» (2003), «Казино Рояль» (2006), «Рэмбо: Первая кровь» (1982), «Круто сваренные» (1992), а также «Рейд» (2011).