Интернет и мемы

Зумеры захотели перенести работу в постель

2 минуты чтения 14:37

Женщины-зумеры придумали новый способ совместить хобби и работу — они переносят дела в постель, чтобы выполнять их в комфортной атмосфере. Об этом пишет Newsweek. 

Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
Общество8 минут чтения

Молодые люди делятся этим в TikTok, такие видео набирают десятки тысяч лайков. Блогер Линнея Фам, показывающая свою подготовку к «укладыванию всего в кровать», считает полезным ложиться раньше, чтобы затем сделать максимальное количество дел, не вставая с постели. 

Среди вещей, которые Фам берет с собой в постель — крем для рук и массажер для шеи, тарелка с чипсами, ежедневник, книга, iPad, пульт от телевизора, вода и другие мелочи, создающие уют. 

Они, по мнению блогера, создают приятную атмосферу, которая основана на гармоничном сочетании хобби и привычек. Вместе они способствуют осознанному отдыху, считает Фам. 

«Я переживала, что люди подумают обо мне из-за того, что я все делаю в постели», — рассказала Фам журналистам. Она отметила, что боится ярлыка неряхи, поскольку практически не видела примеров такого поведения. 

Сама Фам считает этот тренд противоположностью «гниения в постели» — это занятие подразумевает многочасовый просмотр новостной ленты в кровати вместо сна. 

«Никакого сожаления ни к чему»
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
Криминал18 минут чтения

Доктор и социолог Джордан Эшли рассказала, что эта тенденция свидетельствует о желании зумеров преодолеть тревогу, возникающую в результате воздействия на них синдрома упущенной выгоды. 

Она не думает, что попытку совместить работу и хобби в кровати можно считать положительным явлением. Эшли уверена, что это размывает границы между различными ролями человека и потенциально способно усилить тревожность.

Однако желание совместить все эти дела в постели, по мнению Эшли, показательно — кровать ассоциируется с безопасностью и попыткой скрыться от остальных проблем. При этом в ней человек не полностью изолируется от окружающего мира и может отдыхать, отвлекаясь на выполнение каких-либо дел.

Горящие новости
