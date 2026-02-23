Фильм «Господин Никто против Путина» получил британскую премию BAFTA

Документальный фильм «Господин Никто против Путина» (Mr. Nobody Against Putin) о военной пропаганде в российской школе стал лауреатом премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации «Лучший документальный фильм».

На церемонии вручения наград на сцену поднялся режиссер фильма Павел Таланкин — педагог-организатор школы № 1 города Карабаш Челябинской области. До 2024 года он работал в школе видеографом и занимался организацией мероприятий. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Таланкин начал фиксировать происходящее в учебном заведении: торжественные линейки, собрания, уроки «Разговоры о важном», церемонии поднятия флага, встречи с участниками войны и другие мероприятия, которые школы обязали проводить и записывать по требованиям Минпросвещения.

В течение двух лет он сохранял видеоархив на жесткие диски, а в 2024 году вывез отснятый материал из России. Монтаж картины Таланкин делал совместно с американским документалистом Дэвидом Боренштейном. Премьера фильма состоялась 25 января 2025 года на фестивале Sundance.

В фильме показана повседневная жизнь обычной провинциальной школы после начала войны и постепенное усиление «патриотического воспитания» учеников. В интервью «Медиазоне» Таланкин говорил, что его задачей было продемонстрировать, как государство внедряет военную повестку в образовательную среду. «Господин Никто против Путина» также номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм».

Рекордсменом 79-й церемонии BAFTA стала «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона. Картина получила шесть наград при 14 номинациях, в том числе за лучший фильм, режиссуру и адаптированный сценарий, а также за операторскую работу и монтаж. Шон Пенн был отмечен как лучший актер второго плана.

По три премии получили «Грешники» Райана Куглера и «Франкенштейн». «Грешников» отметили за лучший оригинальный сценарий, лучшую женскую роль второго плана (Вунми Мосаку) и оригинальную музыку. «Франкенштейн» победил в технических категориях — за костюмы, грим и прически, а также сценографию.

Драма «Хамнет» признана выдающимся британским фильмом. Джесси Бакли, сыгравшая в этой картине, получила награду за лучшую женскую роль.

Актер Роберт Арамайо удостоен двух статуэток: за главную роль в фильме «Клянусь» и как восходящая звезда по версии BAFTA. Сам фильм «Клянусь» также получил награду за лучший кастинг.

Лучшим фильмом на иностранном языке стала норвежская «Сентиментальная ценность», а «Зверополис 2» признан лучшим анимационным фильмом.