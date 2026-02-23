EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Фильм «Господин Никто против Путина» получил британскую премию BAFTA

2 минуты чтения 11:52

Документальный фильм «Господин Никто против Путина» (Mr. Nobody Against Putin) о военной пропаганде в российской школе стал лауреатом премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации «Лучший документальный фильм». 

Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
Общество8 минут чтения

На церемонии вручения наград на сцену поднялся режиссер фильма Павел Таланкин — педагог-организатор школы № 1 города Карабаш Челябинской области. До 2024 года он работал в школе видеографом и занимался организацией мероприятий. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Таланкин начал фиксировать происходящее в учебном заведении: торжественные линейки, собрания, уроки «Разговоры о важном», церемонии поднятия флага, встречи с участниками войны и другие мероприятия, которые школы обязали проводить и записывать по требованиям Минпросвещения.

В течение двух лет он сохранял видеоархив на жесткие диски, а в 2024 году вывез отснятый материал из России. Монтаж картины Таланкин делал совместно с американским документалистом Дэвидом Боренштейном. Премьера фильма состоялась 25 января 2025 года на фестивале Sundance.

В фильме показана повседневная жизнь обычной провинциальной школы после начала войны и постепенное усиление «патриотического воспитания» учеников. В интервью «Медиазоне» Таланкин говорил, что его задачей было продемонстрировать, как государство внедряет военную повестку в образовательную среду. «Господин Никто против Путина» также номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм».

Рекордсменом 79-й церемонии BAFTA стала «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона. Картина получила шесть наград при 14 номинациях, в том числе за лучший фильм, режиссуру и адаптированный сценарий, а также за операторскую работу и монтаж. Шон Пенн был отмечен как лучший актер второго плана.

Самое громкое исчезновение Италии
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
Криминал13 минут чтения

По три премии получили «Грешники» Райана Куглера и «Франкенштейн». «Грешников» отметили за лучший оригинальный сценарий, лучшую женскую роль второго плана (Вунми Мосаку) и оригинальную музыку. «Франкенштейн» победил в технических категориях — за костюмы, грим и прически, а также сценографию.

Драма «Хамнет» признана выдающимся британским фильмом. Джесси Бакли, сыгравшая в этой картине, получила награду за лучшую женскую роль.

Актер Роберт Арамайо удостоен двух статуэток: за главную роль в фильме «Клянусь» и как восходящая звезда по версии BAFTA. Сам фильм «Клянусь» также получил награду за лучший кастинг.

Лучшим фильмом на иностранном языке стала норвежская «Сентиментальная ценность», а «Зверополис 2» признан лучшим анимационным фильмом.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Общество
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
00:01
Самое громкое исчезновение Италии
Криминал
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
01:01 22 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Мир
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
00:01 20 февраля
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Мир
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания?
00:01 19 февраля
Я переехала в Португалию и счастлива
Общество
Я переехала в Португалию и счастлива
В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя
00:01 18 февраля

Самое читаемое

Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине