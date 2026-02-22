EN
Британка стала «богаче Илона Маска» в 100 тысяч раз

2 минуты чтения 17:41 | Обновлено: 18:26

В Великобритании 29-летняя Софи Дауни из Ноттингема стала обладателем немыслимого состояния — 63 квадриллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщает британский таблоид Daily Star, напоминая, что квадриллион — это единица с 15 нулями или тысяча триллионов. Однако, как отмечает издание, «есть нюанс».

Самое громкое исчезновение Италии
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
Криминал13 минут чтения

Сногсшибательное «состояние» британки исчисляется не наличными, а бонусными баллами на карте местной кофейни 200 Degrees Coffee, которую Дауни получила на прошедшее Рождество. 

Впервые воспользовавшись картой 12 февраля, девушка думала, что на ней десять фунтов, однако, когда кассир отсканировал ее, он был явно шокирован. «Кассир был очень растерян. У него было такое выражение лица, будто он спросил: „Что?“. На кассе появилась огромная сумма и он сказал: „Я никогда раньше такого не видел, но вы можете оставить это себе“», — рассказала Дауни, добавив, что сама заметила сумму баланса бонусной карты, только когда получила чек.

«Я подумал: „Неужели? Это же просто безумие!“» — вспоминает она. Спустя пять дней британка снова пришла в ту же кофейню и снова воспользовалась бонусной картой, с удивлением обнаружив, что на ней по-прежнему десятки квадриллионов фунтов. «Я могла бы зайти и забрать с полок весь товар, но не хочу издеваться», — сказала Дауни, добавив, что предпочла бы получить от кофейни обычную бонусную карту.

Издание отмечает, что, будь деньги со счета бонусной карты настоящими, они сделали бы Дауни самым богатым жителем планеты, чье состояние в 100 тысяч раз превышало бы активы Илона Маска и в 670 раз — совокупный объем мировой экономики.

В начале февраля журнал Forbes, ссылаясь на результаты собственных подсчетов, сообщил, что состояние богатейшего человека планеты — Илона Маска — побило очередной рекорд, достигнув отметки в 852 миллиарда долларов.

