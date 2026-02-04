Состояние Маска побило новый рекорд

Состояние американского бизнесмена Илона Маска — богатейшего человека планеты — достигло отметки в 852 миллиарда долларов. Об этом пишет журнал Forbes, ссылаясь на результаты собственных подсчетов.

По данным издания, Маск стал первым человеком в мире, чье состояние превысило 800 миллиардов долларов после того, как принадлежащая ему ракетная корпорация SpaceX купила его же компанию xAI, занимающуюся разработкой искусственного интеллекта.

Как пишет Forbes, в результате сделки состояние Маска увеличилось сразу на 84 миллиарда долларов. Издание поясняет, что до поглощения бизнесмену принадлежало примерно 42% акций SpaceX и около 49% акций xAI.

В результате сделки, в рамках которой SpaceX была оценена в триллион долларов, а xAI — в 250 миллиардов, Маск стал обладателем 43% акций объединенной компании, рыночную стоимость которых издание оценило в 542 миллиарда долларов.

Теперь, пишет Forbes, акции SpaceX стали самым ценным активом бизнесмена, которому также принадлежат 12% акций производителя электроавтомобилей Tesla стоимостью 178 миллиардов долларов, а также опционы на акции той же компании на сумму еще 124 миллиарда.

В публикации отмечается, что Маск занимает первую строчку рейтинга богатейших людей планеты с большим отрывом. Так, на втором месте списка сооснователь компании Google Ларри Пейдж с состоянием «всего» в 281 миллиард долларов.

По данным Forbes, за последние несколько месяцев Маск побил сразу несколько рекордов по размеру личного состояния. Так, в октябре 2025 года он стал первым человеком в мире с состоянием 500 миллиардов долларов, в декабре того же года стоимость принадлежащих бизнесмену активов превысила уже отметку в 600 миллиардов долларов.