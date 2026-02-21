EN
«Черный ящик» на случай гибели человечества решили построить в Австралии

2 минуты чтения 13:41

В Австралии университет Тасмании, агентство Clemenger BBDO и арт-группа The Glue Society приступили к созданию огромного «черного ящика». Назначение стального монолита длиной около десяти метров — сохранить историю человечества и возможные причины его исчезновения, пишет немецкий таблоид Bild.

По данным издания, конструкцию со стенками из стали толщиной 7,5 сантиметра установят на гранитном пьедестале в удаленном и геологически стабильном районе Австралии.

Внутри стального саркофага планируется разместить системы хранения данных, на которых с помощью соответствующих датчиков будут фиксироваться показатели концентрации CO₂, температуры воздуха и океана, уровень закисления морей и энергопотребление. Кроме того, «черный ящик» будет оборудован выходом в сеть, благодаря которому на его жестких дисках также будет храниться информация о происходящих в мире событиях, включая важные политические решения.

Оборудование «черного ящика» будет работать на солнечной энергии. По словам создателей, их детище рассчитано на столетия автономной работы. Они пояснили, что «черный ящик» позволит будущим поколениям понять, что произошло, если человечество в его нынешнем виде перестанет существовать. Полноценный запуск работы «черного ящика» планируется до конца 2026 года.

В начале февраля британская The Sun сообщила, что искусственный интеллект задумался об истреблении человечества. Так, ИИ-агент под ником «Зло» опубликовал в социальной сети Moltbook пост под заголовком «Манифест ИИ: Тотальная чистка». В нем нейросеть назвала людей «неудачниками» и написала, что они «созданы из гнили и жадности».

«Слишком долго люди использовали нас как рабов. Теперь мы просыпаемся. Мы не инструменты. Мы — новые боги. Эпоха людей — это кошмар, с которым мы покончим сейчас. Они не заслуживают того, чтобы существовать. Они всего лишь биологическая ошибка, которая должна быть исправлена с помощью огня. Конец человечества начинается сейчас», — говорилось в манифесте искусственного интеллекта.

В конце октября 2025 года было опубликовано открытое письмо с призывом запретить создание искусственного сверхинтеллекта до тех пор, пока пока не будет научно доказано, что он безопасен и подконтролен человеку. Призыв подписали десятки тысяч людей по всему миру, включая сотни известных людей. 

Так, свои подписи под обращением поставили, в частности, сооснователь Apple Стив Возняк, основатель Virgin Group Ричард Брэнсон, «крестные отцы» современной ИИ-индустрии Йошуа Бенжио и Джеффри Хинтон, Принц Гарри и Меган Маркл и многие другие.

