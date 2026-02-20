EN
Женщина отбила раненого мужа от шестерых медведей

2 минуты чтения 08:45 | Обновлено: 10:31

Жительница индийского штата Одиша и ее муж столкнулись с группой диких медведей в лесу — мужчина получил тяжелые травмы головы, но его спасла супруга. Об этом пишет местное NDTV.

Инцидент произошел 17 февраля, пара отправилась в лес, чтобы собрать листья. Один из медведей внезапно напал на Малде Сорена и несколько раз ударил его по голове, оставив глубокие раны. Его жена Лили предпочла отбить мужа, а не убегать.

Она начала драться с медведем с помощью традиционного инструмента, который по виду напоминает топор. Женщина нанесла животному несколько ранений, после чего медведи ушли в лес. Сама она также получила травмы.

Местные жители, узнав про нападение, пришли на место происшествия, пишет India Today. Позже туда прибыли и работники экстренных служб. Супруги были доставлены в больницу — состоянии Лили остается стабильным, а полученные ей травмы названы в материале незначительными.

Малде пострадал сильнее — его состояние врачи оценивают как критическое. Изначально его, как и жену, доставили в ближайшую больницу, однако затем мужчина был госпитализирован в более крупное учреждение.

Сотрудники местного лесничества назвали поступок женщины выдающимся и отметили, что ее жизнь из-за решения помочь мужу также находилась в серьезной опасности. Они напомнили, что жизнь людей, живущих рядом с лесом, сопряжена с повышенным риском для здоровья. В лесничестве считают необходимым продолжить работу с населением и больше рассказывать об опасностях, которые могут ждать человека при посещении лесов.

Ранее The Economist рассказал об изменении повадок леопардов в Индии. Эти животные привыкли к охоте на людей, растолстели и отказываются жить как дикие животные. Вместо этого леопарды начали селиться в зарослях сахарного тростника рядом с поселениями, чтобы нападать на домашний скот и его хозяев.

