Леопарды привыкли к охоте на людей и растолстели

2 минуты чтения 14:02 | Обновлено: 15:09
В Индии леопарды отказываются жить как дикие животные. Они облюбовали заросли сахарного тростника рядом с деревнями и стали жить более комфортно. Хищники толстеют, теряют охотничьи навыки и все чаще питаются домашним скотом и даже людьми. Об этом сообщает The Economic Times.

Проблема особенно остро стоит в двух индийских штатах. Местные чиновники жалуются, что пойманных рядом с человеческим жильем леопардов невозможно вернуть в дикую природу, потому что они стали слишком медлительными и зависимыми от легкой добычи. 

В округе Бинджор, например, за последние годы поймали почти сотню кошек, и почти половину пришлось оставить в неволе. В соседнем Уттаракханде с 2021 года спасли еще 96 животных. Но даже переселенные вглубь заповедника хищники проходят десятки километров и возвращаются к тростниковым полям, где им проще прятаться и находить пищу.

Специалисты отмечают, что многие леопарды заметно набрали вес, их когти и клыки стерлись, а реакция притупилась. Один из таких хищников — десятилетний самец, уличенный в убийстве четырех человек, — весил 85 килограммов, а это значительно больше нормы для дикого леопарда. По словам специалистов, подобные животные утрачивают способность охотиться в лесу и идут к ближайшим деревням.

С начала 2023 года леопарды убили 35 человек в одном только Бинджоре. Власти уже внесли 80 деревень в список территорий повышенного риска. Жители сопровождают детей в школу, а фермеры боятся работать в полях в одиночку. Местные активисты требуют от правительства создания новых центров содержания хищников, поскольку зоопарки переполнены и отказываются принимать животных.

Чиновники признают, что прежняя практика «поймать и выпустить» больше не работает. Леопарды все равно возвращаются туда, где им проще жить. Теперь власти обсуждают создание крупного спасательного центра или сафари-парка, который смог бы взять на себя содержание растущего числа хищников, утративших навыки жизни в дикой природе.

Фото:Unsplash

