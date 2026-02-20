EN
EN
Интернет и мемы

В трейлере новой «Истории игрушек» появился облысевший ковбой Вуди

2 минуты чтения 18:00 | Обновлено: 18:02

В трейлере «Истории игрушек 5» от Disney и Pixar показали возвращение ковбоя Вуди, на голове которого видна залысина. Об этом пишет британское издание Metro.

По сюжету, Вуди возвращается к девочке Бонни после того, как в конце прошлой части отправился помогать потерянным игрушкам. Домашние игрушки попросили его помочь им справиться с новой угрозой для их существования — планшетом в виде лягушки Lilypad.

Когда Вуди снимает шляпу и поворачивается спиной к зрителю, видно, что он облысел — на его пластиковом затылке появилось пятно. Это замечают и другие игрушки, одна из которых отмечает, что не помешал бы коричневый маркер. Антагонист мультфильма, Lilypad, при первой встрече с ковбоем спрашивает: «Ты что, какая-то игрушка для стариков?»

Зрители, увидевшие трейлер, похвалили создателей за честную репрезентацию мужского облысения, отметило Metro. Так, один из пользователей соцсетей отметил, что все, кто смотрел первую «Историю игрушек» в начальной школе, облысели, как и один из главных героев.

Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
Мир15 минут чтения

«Я считаю, что это очень умный ход со стороны Pixar. Актеры становятся старше, и вполне логично дать объяснение, почему их голоса звучат взрослее. Кроме того, это визуальное представление того, насколько старыми являются некоторые из этих игрушек, особенно по сравнению с новыми современными планшетами», — отметил другой пользователь.

Также встречались комментарии «детство официально закончилось» и «я чувствую себя старым», добавили журналисты.

Дерматолог Анаталия Мур, с которой поговорило Metro, сказала, что создатели сделали очень важный ход: «Это может показаться незначительной деталью, но демонстрация персонажа с редеющими или отсутствующими волосами в популярном семейном фильме имеет огромное значение, и я думаю, что это большой шаг вперед для киноиндустрии. Выпадение волос невероятно распространено у мужчин, но многие до сих пор не решаются говорить об этом открыто».

По ее словам, люди часто недооценивают, какое эмоциональное влияние оказывает облысение, в то время как пересадка волос становится все более популярной процедурой.

«Когда юная аудитория видит персонажей, не отличающихся идеальной внешностью, это помогает осознать реальность: тела меняются, и нечего стыдиться старения. Это поощряет более позитивные разговоры о внешности и самоуважении с раннего возраста», — добавила Мур.

Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания?
Мир12 минут чтения

Премьера мультфильма запланирована на 19 июня 2026 года. Он станет продолжением истории, которая началась в 1995 году. «История игрушек» остается одной из самых успешных и анимационных франшиз Pixar.

