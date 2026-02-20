В трейлере новой «Истории игрушек» появился облысевший ковбой Вуди

В трейлере «Истории игрушек 5» от Disney и Pixar показали возвращение ковбоя Вуди, на голове которого видна залысина. Об этом пишет британское издание Metro.

По сюжету, Вуди возвращается к девочке Бонни после того, как в конце прошлой части отправился помогать потерянным игрушкам. Домашние игрушки попросили его помочь им справиться с новой угрозой для их существования — планшетом в виде лягушки Lilypad.

Когда Вуди снимает шляпу и поворачивается спиной к зрителю, видно, что он облысел — на его пластиковом затылке появилось пятно. Это замечают и другие игрушки, одна из которых отмечает, что не помешал бы коричневый маркер. Антагонист мультфильма, Lilypad, при первой встрече с ковбоем спрашивает: «Ты что, какая-то игрушка для стариков?»

Зрители, увидевшие трейлер, похвалили создателей за честную репрезентацию мужского облысения, отметило Metro. Так, один из пользователей соцсетей отметил, что все, кто смотрел первую «Историю игрушек» в начальной школе, облысели, как и один из главных героев.

«Я считаю, что это очень умный ход со стороны Pixar. Актеры становятся старше, и вполне логично дать объяснение, почему их голоса звучат взрослее. Кроме того, это визуальное представление того, насколько старыми являются некоторые из этих игрушек, особенно по сравнению с новыми современными планшетами», — отметил другой пользователь.

Также встречались комментарии «детство официально закончилось» и «я чувствую себя старым», добавили журналисты.

Дерматолог Анаталия Мур, с которой поговорило Metro, сказала, что создатели сделали очень важный ход: «Это может показаться незначительной деталью, но демонстрация персонажа с редеющими или отсутствующими волосами в популярном семейном фильме имеет огромное значение, и я думаю, что это большой шаг вперед для киноиндустрии. Выпадение волос невероятно распространено у мужчин, но многие до сих пор не решаются говорить об этом открыто».

По ее словам, люди часто недооценивают, какое эмоциональное влияние оказывает облысение, в то время как пересадка волос становится все более популярной процедурой.

«Когда юная аудитория видит персонажей, не отличающихся идеальной внешностью, это помогает осознать реальность: тела меняются, и нечего стыдиться старения. Это поощряет более позитивные разговоры о внешности и самоуважении с раннего возраста», — добавила Мур.

Премьера мультфильма запланирована на 19 июня 2026 года. Он станет продолжением истории, которая началась в 1995 году. «История игрушек» остается одной из самых успешных и анимационных франшиз Pixar.