Первое в истории YouTube видео стало музейным экспонатом

Расположенный в Лондоне Музее Виктории и Альберта открыл новую выставку, посвященную истории развития площадки YouTube. Об этом пишет CNN.

Я переехала в Португалию и счастлива В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя Общество 4 минуты чтения

В ее рамках организаторы восстановили страницу с видео, которую пользователи наблюдали на ранних этапах существования сервиса. Примером стал самый первый ролик в истории YouTube — Me at the Zoo («Я в зоопарке»), который был загружен 24 апреля 2005 года.

Видео продолжительностью 19 секунд загрузил на YouTube один из основателей платформы Джавед Карим. За почти 21 год оно набрало более 382 миллионов просмотров, 18 миллионов лайков и 10 миллионов комментариев.

Ролик сняли в зоопарке Сан-Диего. Карим рассказал о «самой крутой», по его мнению, вещи в зоопарке — возможности увидеть слонов. Особо мужчина выделил их хоботы.

Самой старой из сохранившихся сегодня версий оказался дизайн, существовавший 6 декабря 2006 года. Команда музея потратила 18 месяцев, чтобы восстановить этот вид для посетителей выставки. Для этого они сотрудничали как с командой YouTube, так и со студией интерактивного дизайна.

«Этот снимок YouTube в первые дни Web 2.0 знаменует собой важный момент в истории интернета и цифрового дизайна», — отметила старший куратор дизайна и цифровых технологий музея Коринна Гарднер.

CNN отмечает, что YouTube остается одной из доминирующих площадок по распространению контента в современном мире. Размещаемый на ней оригинальный контент из сферы искусства нередко собирает больше просмотров, чем при размещении на стриминговых сервисах.



Ранее стало известно о начале борьбы YouTube с ИИ-каналами, которые размещают генерируемый нейросетями низкокачественный контент. Не менее 18 каналов были удалены или лишись своих видео — они имели несколько миллионов подписчиков. У самого заметного из них, CuentosFacianantes, было почти шесть миллионов подписчиков, совокупное количество просмотров превысило миллиард.