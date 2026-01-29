EN
Интернет и мемы

YouTube начал удалять крупные ИИ-каналы

16:36

Платформа YouTube начала удалять популярные каналы, которые публикуют сгенерированный нейросетями низкокачественный контент. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на данные сервиса Kapwing, который отслеживает так называемый «ИИ-мусор» (AI-slop), то есть шаблонный ИИ-контент, создаваемый в больших объемах ради просмотров и монетизации.

По данным Kapwing, с платформы исчезли или были полностью очищены от видео порядка 18 каналов с миллионами подписчиков. Одним из самых заметных стал канал CuentosFacianantes, у которого было более 5,9 миллиона подписчиков и свыше 1,2 миллиарда просмотров. В ноябрьском отчете Kapwing за 2025 год этот канал был назван крупнейшим в категории «ИИ-мусора». Он публиковал большое количество однотипных видеороликов, посвященных вымышленным сюжетам во вселенной Dragon Ball.

Кроме того, стал недоступен канал Imperio de Jesus с аудиторией более 5,8 миллиона подписчиков. В описании канала говорилось, что его контент был посвящен «укреплению веры в Иисуса через развлекательные интерактивные викторины».Еще несколько крупных каналов из списка Kapwing, включая Heroes de Fantasia, Adhamali-0 и Roupa25, либо были удалены, либо очищены от видео.

Как отмечает The Verge, это зачистка последовала после заявлений руководства YouTube о намерении сократить распространение низкокачественного ИИ-контента. Генеральный директор платформы Нил Мохан ранее сообщил, что компания планирует активнее использовать существующие системы борьбы со спамом и кликбейтом для ограничения подобного контента. При этом YouTube пока не уточнил, какие именно каналы были удалены и по каким причинам.

В то же время YouTube продолжает поощрять использование нейросетей как инструмента творчества, обращает внимание издание. В частности, платформа развивает собственные ИИ-инструменты для создания видео и по-прежнему рекомендует авторам использовать сгенерированные фрагменты в коротких роликах. Эксперты отмечают, что политика компании направлена не против ИИ как такового, а против массового автоматизированного производства контента без авторского участия.

