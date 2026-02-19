Любовь дочери к TikTok едва не разорила британского бизнесмена

Британский предприниматель Эндрю Алти получил счет за мобильную связь на 42 тысячи фунтов стерлингов после семейного отдыха в Марокко. Об этом сообщает издание The Telegraph.

По информации журналистов, во время отпуска дочь Алти использовала приложение TikTok в общей сложности восемь часов. Контракт на мобильную связь был оформлен на его небольшую компанию по продаже штор в Манчестере. Договор был приобретен через ритейлера Currys, однако услуги связи предоставляла компания O2.

Как выяснилось, контракт содержал пункт об отказе от ограничения расходов на передачу данных за пределами Европы. В результате O2 выставила два счета на общую сумму 42 тысячи фунтов стерлингов (более четырех миллионов рублей), что составляет более пяти тысяч фунтов стерлингов (516 тысяч рублей) за каждый час использования приложения. По словам Алти, это поставило его бизнес с пятью сотрудниками под угрозу банкротства.

Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания? Мир 12 минут чтения

Предприниматель заявил, что ему не было известно о возможных расходах. Первый счет на 22 тысячи фунтов стерлингов (более двух миллионов рублей) он посчитал ошибкой и пытался связаться с оператором, однако не смог урегулировать ситуацию во время поездки. По возвращении в Великобританию он получил второй счет — еще на 20 тысяч фунтов стерлингов (порядка двух миллионов рублей).

Алти обратился в Службу финансового омбудсмена (FOS), указав, что условие об отказе от ограничения расходов на передачу данных за пределами Европы не было ему разъяснено. FOS постановила, что несмотря на то, что мобильную связь предоставляла O2, ответственность за разъяснение условий контракта и решений о лимитах расходов лежала на Currys, поэтому служба не может рассматривать жалобу в отношении O2.

В материале The Telegraph отмечается, что споры с мобильными операторами могут рассматриваться Службой омбудсмена по вопросам связи, либо Схемой арбитража по услугам связи и интернета — в зависимости от того, к какой схеме относится провайдер. FOS занимается вопросами страхования мобильных телефонов, но не спорами с операторами связи.

Я переехала в Португалию и счастлива В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя Общество 4 минуты чтения

После обращения журналистов к компаниям O2 и Currys стороны согласились аннулировать начисленные суммы. Представитель O2 сообщил, что омбудсмен признал спор связанным с процессом продажи со стороны Currys, и подтвердил, что вопрос урегулирован, а все начисления отменены. В Currys от публичных комментариев отказались, однако сообщили Алти, что провели внутреннюю проверку и сняли начисления «с учетом масштаба и обстоятельств дела».