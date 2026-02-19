EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Названы сроки запуска альтернативы Visa и Mastercard в Европе

2 минуты чтения 15:15

Европейский центральный банк (ЕЦБ) 18 февраля представил обновленный план внедрения цифрового евро на территории ЕС. Согласно презентации члена правления ЕЦБ Пьеро Чиполлоне, пилотный проект с реальными транзакциями может стартовать во второй половине 2027 года, а полноценный запуск ожидается в 2029 году.

«Мы планируем обеспечить готовность к возможному первому выпуску цифрового евро в 2029 году. Это основано на рабочем предположении, что законодатели ЕС примут Регламент об учреждении цифрового евро в течение 2026 года», — говорится в презентации.

По данным ЕЦБ, участие в проекте примет ограниченное число поставщиков платежных услуг, торговцев и сотрудников Евросистемы. Их отбор начнется в первом квартале 2026 года.

Согласно презентации, Европейский центральный банк планируют протестировать онлайн- и офлайн-платежи между физическими лицами, а также расчеты от потребителей к предпринимателям как в обычных торговых точках, так и в электронной коммерции. Отдельное внимание будет уделено технической готовности инфраструктуры, расчетам, управлению ликвидностью и пользовательскому опыту.

Я переехала в Португалию и счастлива
Я переехала в Португалию и счастлива
В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя
Общество4 минуты чтения

Окончательное решение о выпуске цифрового евро будет принято только после утверждения соответствующего законодательства ЕС. В ЕЦБ отмечают, что после принятия регламента Евросистеме потребуется не менее двух лет для завершения технической подготовки.

«Совет Европейского союза принял свою позицию 19 декабря 2025 года. Это стало важным этапом законодательного процесса и подтвердило поддержку государствами-членами ключевых принципов цифрового евро, предложенных Европейской комиссией, а именно: статус законного платежного средства, использование в офлайн- и онлайн-режиме, обязательное распространение банками, взвешенные средние ограничения комиссионных и бесплатные базовые услуги для потребителей», — говорится в презентации.

Ранее глава комитета Европарламента по экономическим и валютным вопросам Аврора Лалюк заявила, что цифровой евро в перспективе может стать основой для формирования общеевропейской альтернативы международным платежным системам, таким как Visa и Mastercard.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Мир
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания?
00:01
Я переехала в Португалию и счастлива
Общество
Я переехала в Португалию и счастлива
В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя
00:01 18 февраля
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Общество
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами
00:01 16 февраля
«Бухарестский вампир»
Криминал
«Бухарестский вампир»
Жительницы румынской столицы боялись выходить из дома из-за серийного убийцы. Он насиловал жертв и высасывал из них кровь
00:01 15 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Натуральный садист
Криминал
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
00:01 13 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине