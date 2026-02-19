Названы сроки запуска альтернативы Visa и Mastercard в Европе

Европейский центральный банк (ЕЦБ) 18 февраля представил обновленный план внедрения цифрового евро на территории ЕС. Согласно презентации члена правления ЕЦБ Пьеро Чиполлоне, пилотный проект с реальными транзакциями может стартовать во второй половине 2027 года, а полноценный запуск ожидается в 2029 году.

«Мы планируем обеспечить готовность к возможному первому выпуску цифрового евро в 2029 году. Это основано на рабочем предположении, что законодатели ЕС примут Регламент об учреждении цифрового евро в течение 2026 года», — говорится в презентации.

По данным ЕЦБ, участие в проекте примет ограниченное число поставщиков платежных услуг, торговцев и сотрудников Евросистемы. Их отбор начнется в первом квартале 2026 года.

Согласно презентации, Европейский центральный банк планируют протестировать онлайн- и офлайн-платежи между физическими лицами, а также расчеты от потребителей к предпринимателям как в обычных торговых точках, так и в электронной коммерции. Отдельное внимание будет уделено технической готовности инфраструктуры, расчетам, управлению ликвидностью и пользовательскому опыту.

Окончательное решение о выпуске цифрового евро будет принято только после утверждения соответствующего законодательства ЕС. В ЕЦБ отмечают, что после принятия регламента Евросистеме потребуется не менее двух лет для завершения технической подготовки.

«Совет Европейского союза принял свою позицию 19 декабря 2025 года. Это стало важным этапом законодательного процесса и подтвердило поддержку государствами-членами ключевых принципов цифрового евро, предложенных Европейской комиссией, а именно: статус законного платежного средства, использование в офлайн- и онлайн-режиме, обязательное распространение банками, взвешенные средние ограничения комиссионных и бесплатные базовые услуги для потребителей», — говорится в презентации.

Ранее глава комитета Европарламента по экономическим и валютным вопросам Аврора Лалюк заявила, что цифровой евро в перспективе может стать основой для формирования общеевропейской альтернативы международным платежным системам, таким как Visa и Mastercard.