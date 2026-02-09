EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

В Европе призвали срочно снизить зависимость от Visa и Mastercard

2 минуты чтения 14:02

Европейскому союзу нужно «срочно» снизить зависимость от американских платежных систем Visa и Mastercard, поскольку их доминирующее положение может стать инструментом давления при ухудшении отношений между ЕС и США. Об этом в интервью Financial Times заявила глава Европейской платежной инициативы (EPI) Мартина Ваймерт.

По ее словам, в Европе до сих пор отсутствует полноценная общеевропейская система, способная работать в трансграничном формате. 

«Мы сильно зависим от международных платежных решений. Да, у нас есть хорошие национальные активы, такие как внутренние платежные системы, но у нас нет ничего трансграничного», — утверждает Ваймерт.

Опасения главы EPI подтверждаются статистикой Европейского центрального банка. Так, согласно его данным, в 2022 году почти две трети всех безналичных операций в еврозоне были проведены с использованием Visa и Mastercard. При этом, в 13 государствах-членах ЕС и вовсе отсутствуют национальные альтернативы американским платежным системам, а там, где такие системы существуют, ими пользуются все реже.

Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
Интернет и мемы7 минут чтения

Ранее на риски чрезмерной зависимости от американских платежных систем указывал и бывший премьер-министр Италии, экс-глава Европейского центрального банка Марио Драги. Он отмечал, что глубокая экономическая интеграция привела к уязвимостям, которые могут быть использованы в политических целях.

На этом фоне EPI, в состав которой входят 16 банков и финансовых компаний Европы, включая BNP Paribas и Deutsche Bank, в 2024 году запустила цифровую платежную платформу Wero. Проект позиционируется как европейская альтернатива Apple Pay. В настоящее время сервисом пользуются 48,5 миллиона человек в Бельгии, Франции и Германии, а к 2027 году его планируется распространить и на другие страны Евросоюза.

Я переехала в Непал и очень довольна
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
Общество13 минут чтения

Одновременно Европейский центральный банк развивает инициативу по созданию цифрового евро, цель которой укрепить денежно-кредитный суверенитет ЕС. Член правления Европейского центрального банка Пьеро Чиполлоне ранее заявил, что Европа стремится избежать зависимости от внешних игроков в сфере ключевой платежной инфраструктуры.

Известно, что Европейский центральный банк намерен запустить цифровой евро к 2029 году. Глава комитета Европарламента по экономическим и валютным вопросам Аврора Лалюк считает, что цифровой евро в перспективе может стать базой для создания общеевропейской альтернативы Visa и Mastercard. Однако Ваймерт предупредила, что в случае обострения геополитической напряженности запуск цифрового евро может отложиться.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01 8 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Интернет и мемы
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
00:01 6 февраля
«Папа, а как?»
Интернет и мемы
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
00:01 5 февраля
«Кошки все видели»
Криминал
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
00:01 4 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»