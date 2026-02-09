В Европе призвали срочно снизить зависимость от Visa и Mastercard

Европейскому союзу нужно «срочно» снизить зависимость от американских платежных систем Visa и Mastercard, поскольку их доминирующее положение может стать инструментом давления при ухудшении отношений между ЕС и США. Об этом в интервью Financial Times заявила глава Европейской платежной инициативы (EPI) Мартина Ваймерт.

По ее словам, в Европе до сих пор отсутствует полноценная общеевропейская система, способная работать в трансграничном формате.

«Мы сильно зависим от международных платежных решений. Да, у нас есть хорошие национальные активы, такие как внутренние платежные системы, но у нас нет ничего трансграничного», — утверждает Ваймерт.

Опасения главы EPI подтверждаются статистикой Европейского центрального банка. Так, согласно его данным, в 2022 году почти две трети всех безналичных операций в еврозоне были проведены с использованием Visa и Mastercard. При этом, в 13 государствах-членах ЕС и вовсе отсутствуют национальные альтернативы американским платежным системам, а там, где такие системы существуют, ими пользуются все реже.

Ранее на риски чрезмерной зависимости от американских платежных систем указывал и бывший премьер-министр Италии, экс-глава Европейского центрального банка Марио Драги. Он отмечал, что глубокая экономическая интеграция привела к уязвимостям, которые могут быть использованы в политических целях.

На этом фоне EPI, в состав которой входят 16 банков и финансовых компаний Европы, включая BNP Paribas и Deutsche Bank, в 2024 году запустила цифровую платежную платформу Wero. Проект позиционируется как европейская альтернатива Apple Pay. В настоящее время сервисом пользуются 48,5 миллиона человек в Бельгии, Франции и Германии, а к 2027 году его планируется распространить и на другие страны Евросоюза.

Одновременно Европейский центральный банк развивает инициативу по созданию цифрового евро, цель которой укрепить денежно-кредитный суверенитет ЕС. Член правления Европейского центрального банка Пьеро Чиполлоне ранее заявил, что Европа стремится избежать зависимости от внешних игроков в сфере ключевой платежной инфраструктуры.

Известно, что Европейский центральный банк намерен запустить цифровой евро к 2029 году. Глава комитета Европарламента по экономическим и валютным вопросам Аврора Лалюк считает, что цифровой евро в перспективе может стать базой для создания общеевропейской альтернативы Visa и Mastercard. Однако Ваймерт предупредила, что в случае обострения геополитической напряженности запуск цифрового евро может отложиться.