Крупнейшая пищевая компания решила отказаться от производства мороженого

2 минуты чтения 19:42 | Обновлено: 19:49

Швейцарская компания Nestle объявила о намерении продать оставшийся бизнес по производству мороженого своему партнеру по совместному предприятию — британской компании Froneri. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, переговоры находятся на продвинутой стадии. Подразделение Nestle, в которое входят бренды Haagen-Dazs и Drumstick, оценивается почти в миллиард швейцарских франков (около 1,3 миллиарда долларов). Сделку планируется завершить в течение года, при этом Nestle намерена сохранить участие в совместном предприятии.

Решение было принято на фоне курса на упрощение структуры бизнеса и рост продаж под руководством нового генерального директора Филиппа Навратила. По его словам, Nestle сосредоточится на четырех ключевых направлениях: кофе, кормах для домашних животных, питании, а также продуктах и снеках. Шесть брендов мороженого были «отвлекающим фактором» от остального портфеля компании, добавил гендиректор.

«Бухарестский вампир»
«Бухарестский вампир»
Жительницы румынской столицы боялись выходить из дома из-за серийного убийцы. Он насиловал жертв и высасывал из них кровь
Криминал9 минут чтения

После новости о продаже подразделения Nestle акции компании выросли на 3% на торгах в Цюрихе, однако позднее потеряли часть этого прироста.

Froneri была создана десять лет назад Nestle совместно с британским производителем мороженого R&R. В 2019 году Nestle продала Froneri свое подразделение по производству мороженого в США за четыре миллиарда долларов.

Дополнительным фактором давления на показатели компании стал отзыв детских молочных смесей. Nestle, выпускающая бренды Guigoz во Франции и SMA в Великобритании, сообщила, что дефицит запасов и возврат части продукции окажут умеренно негативное влияние на объемы продаж в текущем году.

В январе Nestle отозвала партии детских смесей в десятках стран, включая Россию, Францию и Великобританию, после обнаружения в них следов токсина церелуида. Его употребление может вызвать рвоту и диарею.

