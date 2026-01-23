Детские смеси популярных брендов отозвали из продажи по всему миру из-за токсина

Три крупнейших молочных концерна в мире — Nestle, Danone и Lactalis — были вынуждены отозвать из продажи крупные партии детских смесей из-за возможного наличия в них токсина церулида, сообщил телеканал Euronews.

Токсин, который может вызывать рвоту, диарею и боли в животе, был обнаружен в масле ARA (арахидоновой кислоты) от поставщика из Китая. Этот компонент крайне важен в премиальных смесях для детского питания, так как содержится в материнском молоке.

Компания Lactalis стала последней, объявившей об отзыве шести партий бренда детского питания Picot, распространявшегося в 18 странах. Токсин может содержаться в смесях, которые находились в продаже с января 2025 года. Их срок годности истечет в марте 2027 года.

Производитель отметил, что эта информация может вызвать обеспокоенность у родителей маленьких детей, а также заявил, что на данном этапе французские власти не сообщали о жалобах или заявлениях, связанных с потреблением смесей Lactalis.

У Danone, по информации Euronews, масштабы отзывов детского питания минимальные. Так, компании пришлось изъять лишь одну партию смесей, произведенных в Таиланде, еще до ее попадания на рынок. Это было сделано по запросу Агентства по продовольствию Сингапура.

Nestle начала изымать свои смеси из продажи первой. Это затронуло рынки более чем 60 стран, в частности, России. При этом загрязнение на производстве компании в Нидерландах было обнаружено еще в декабре 2025 года, тогда же начали поступать первые сообщения о пострадавших и жертвах.

Во Франции первый случай смерти младенца после употребления молока от Nestle зафиксировали в конце декабря в Анже, но о расследовании стало известно только 22 января, сообщило Franceinfo. Еще один младенец умер в пригороде Бордо в начале января. Кроме того, известно о многочисленных случаях тяжелого отравления детей продукцией Nestle, из-за чего многие оказывались в больницах.

Цереулид — токсин, вырабатываемый некоторыми штаммами бактерии Bacillus cereus. Он устойчив к нагреванию, то есть уничтожить его с помощью варки, использования кипятка или приготовления детского молока не получится. При употреблении этого токсина быстро появляются симптомы, в частности тошнота, рвота и спазмы в животе.