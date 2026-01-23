EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Детские смеси популярных брендов отозвали из продажи по всему миру из-за токсина

2 минуты чтения 21:19

Три крупнейших молочных концерна в мире — Nestle, Danone и Lactalis — были вынуждены отозвать из продажи крупные партии детских смесей из-за возможного наличия в них токсина церулида, сообщил телеканал Euronews.

Токсин, который может вызывать рвоту, диарею и боли в животе, был обнаружен в масле ARA (арахидоновой кислоты) от поставщика из Китая. Этот компонент крайне важен в премиальных смесях для детского питания, так как содержится в материнском молоке.

Компания Lactalis стала последней, объявившей об отзыве шести партий бренда детского питания Picot, распространявшегося в 18 странах. Токсин может содержаться в смесях, которые находились в продаже с января 2025 года. Их срок годности истечет в марте 2027 года.

Производитель отметил, что эта информация может вызвать обеспокоенность у родителей маленьких детей, а также заявил, что на данном этапе французские власти не сообщали о жалобах или заявлениях, связанных с потреблением смесей Lactalis.

Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
Мир6 минут чтения

У Danone, по информации Euronews, масштабы отзывов детского питания минимальные. Так, компании пришлось изъять лишь одну партию смесей, произведенных в Таиланде, еще до ее попадания на рынок. Это было сделано по запросу Агентства по продовольствию Сингапура.

Nestle начала изымать свои смеси из продажи первой. Это затронуло рынки более чем 60 стран, в частности, России. При этом загрязнение на производстве компании в Нидерландах было обнаружено еще в декабре 2025 года, тогда же начали поступать первые сообщения о пострадавших и жертвах.

Во Франции первый случай смерти младенца после употребления молока от Nestle зафиксировали в конце декабря в Анже, но о расследовании стало известно только 22 января, сообщило Franceinfo. Еще один младенец умер в пригороде Бордо в начале января. Кроме того, известно о многочисленных случаях тяжелого отравления детей продукцией Nestle, из-за чего многие оказывались в больницах.

Цереулид — токсин, вырабатываемый некоторыми штаммами бактерии Bacillus cereus. Он устойчив к нагреванию, то есть уничтожить его с помощью варки, использования кипятка или приготовления детского молока не получится. При употреблении этого токсина быстро появляются симптомы, в частности тошнота, рвота и спазмы в животе.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Общество
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор
00:01
Белый порошок
Криминал
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
00:01 22 января
Первый теракт в московском метро
Криминал
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех человек казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
00:01 21 января
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Общество
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
00:01 19 января
«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01 18 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Еще одна страна перейдет на евро
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Еще одна страна перейдет на евро
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке