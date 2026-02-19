EN
Микропластик обнаружили в организме единственного насекомого Антарктиды

2 минуты чтения 12:50

Международная группа ученых под руководством экспертов из Университета Кентукки обнаружила микропластик в организме единственного коренного насекомого Антарктиды, выживающего в одних из самых суровых условий на Земле. Речь идет о Belgica antarctica — бескрылом крошечном комаре размером с рисовое зерно.

«Мы называем их полиэкстремофилами. Они способны выжить в суровых условиях и справиться с экстремальным холодом, высыханием, высоким содержанием соли, резкими колебаниями температуры и ультрафиолетовым излучением. Поэтому мы задумались: защищает ли их выносливость от нового стресса, такого как микропластик, или делает их уязвимыми перед тем, чего они никогда раньше не встречали?» — рассказал один из авторов исследования Джек Девлин.

Проект начался еще в 2020 году, когда Девлин заинтересовался проблемой пластикового загрязнения. «Просмотр документального фильма просто потряс меня. Я стал читать о влиянии пластика на насекомых и подумал: если пластик появляется везде, что насчет таких редких мест, как Антарктида?» — вспоминает ученый.

Для того, чтобы понять как воздействие пластика может влиять на насекомых, ученые провели серию экспериментов. Результаты оказались неожиданными. Ученые обнаружили, что выживаемость насекомых не снижалась даже при самых высоких концентрациях пластика. Их базовый метаболизм тоже не изменился и, на первый взгляд, насекомые чувствовали себя нормально.

Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
Мир6 минут чтения

Однако более глубокий анализ выявил скрытый эффект. У личинок, подвергшихся воздействию пластика, уменьшались жировые запасы, хотя уровень углеводов и белков оставался стабильным. Отмечается, что жир критически важен для накопления энергии, особенно в суровых антарктических условиях. 

Сам эксперимент продлился всего 10 дней. Девлин подчеркнул, что для оценки последствия хронического воздействия необходимы долгосрочные исследования.

Я переехала в Португалию и счастлива
Я переехала в Португалию и счастлива
В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя
Общество4 минуты чтения

Вторая часть исследования была посвящена изучению вопроса о потреблении личинками Belgica antarctica микропластика в своей естественной среде. В ходе исследовательской экспедиции вдоль западного Антарктического полуострова в 2023 году команда собрала личинки с 20 участков на 13 островах. С помощью передовых инструментов, позволяющих выявлять частицы размером до четырех микрометров, ученые обнаружили два фрагмента микропластика в 40 проанализированных личинках.

«Антарктида все еще имеет значительно меньшие уровни пластика, чем большая часть планеты, и это хорошая новость. Наше исследование показывает, что сейчас микропластик попадает в почву, и при достаточных уровнях он начинает изменять энергетический баланс насекомого», — подчеркнул Девлин.

Ученые отметили, что у крошечного комара нет наземных хищников, поэтому пластик вряд ли распространится по пищевой цепи. Тем не менее, Девлин обеспокоен возможным долгосрочным воздействием, особенно с учетом изменения климата и глобального потепления.

