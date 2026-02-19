EN
71-летняя женщина попала в клип Тейлор Свифт «по объявлению»

2 минуты чтения 14:05

В недавно вышедшем клипе Тейлор Свифт на песню Opalite из альбома The Life of a Showgirl снялась 71-летняя танцовщица. Женщина узнала, что участвует в видео американской певицы лишь за десять минут до начала съемок, сообщает Би-би-си.

Дениз Сайдс из валлийского Рексема откликнулась на объявление агентства о наборе пожилых танцоров для проекта неизвестного артиста. После отбора ей сообщили, что она выбрана из сотен кандидатов, однако имя исполнителя держалось в секрете. По словам Сайдс, на площадке ей сказали лишь, что предстоит воссоздать соревнование по бальным танцам.

Имя Свифт она узнала непосредственно перед съемками, когда певица вышла и лично представилась участникам. Сайдс призналась, что была поражена и взволнована, поскольку сама является поклонницей исполнительницы.

Клип Opalite снят в стилистике романтической комедии 1990-х и объединил гостей одного из выпусков шоу Грэма Нортона, где Свифт появилась в октябре. В видео также снялись Донал Глисон, Льюис Капальди и Грета Ли, а голосовое камео озвучил Киллиан Мерфи, отмечает издание.

По словам Сайдс, певица не только исполнила песню, но и выступила режиссером ролика. Она отметила, что Свифт «точно знала, чего хочет». Во время съемок она поддерживала участников и благодарила танцоров за работу.

В клипе Сайдс появляется в королевском синем бальном костюме, который носит с тех пор, как стала профессиональной танцовщицей в 1988 году. По ее словам, Свифт сделала комплимент ее наряду, отметив, что платье «отлично подходит к декорациям».

Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания?
Мир12 минут чтения

Сайдс занимается танцами около 60 лет и руководит собственной студией с 1990-х годов, а также проводит инклюзивные мастер-классы для людей с инвалидностью. Несмотря на многолетний сценический опыт, участие в съемках клипа она назвала самым значимым событием своей карьеры. 

«Никогда не поздно. Это опыт, который я никогда, никогда не забуду», — сказала Сайдс. Она выразила надежду, что ее история вдохновит других заняться танцами.

