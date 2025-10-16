EN
Общество

Путин запретил списывать деньги за онлайн-подписки с отвязанных карт

2 минуты чтения 10:51 | Обновлено: 15:13

Владимир Путин подписал закон, запрещающий онлайн-сервисам автоматически списывать плату за подписки с карт, которые пользователи удалили из личного кабинета. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«При оплате услуг, оказываемых на основании абонентского договора в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, исполнителю запрещено использовать для получения периодических платежей реквизиты банковского счета потребителя или данные о его электронных средствах платежа, которые потребитель предоставил ранее и в отношении которых выразил исполнителю отказ от использования при расчетах с ним», — говорится в документе.

Закон вступит в силу с 1 марта следующего года. Он обязывает онлайн-сервисы остановить списание средств, если пользователь сначала предоставил свои банковские реквизиты, а затем отозвал разрешение на их использование в том числе через электронное заявление.

Законопроект внесли в Госдуму еще в 2023 году, после чего документ дорабатывался и был принят в первом чтении в сентябре 2024 года. Осенью этого года депутаты одобрили законопроект во втором и третьем чтениях.

РБК отмечает, что с принятием закона онлайн-сервисам придется пересмотреть свои пользовательские соглашения и внутренний интерфейс. Это касается как зарубежных, так и российских платформ, в число которых входят, например, онлайн-кинотеатры и музыкальные сервисы.

Ранее в Госдуме также предложили ограничить срок, в течение которого россиянам будут возвращать деньги на карту при отмене платежей. Член партии ЛДПР Борис Чернышов объяснил это тем, что списание денег происходит мгновенно, а их возврат может занимать до 10 дней. Он предложил установить лимит в 24 часа.

