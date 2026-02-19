СМИ назвали возможную дату удара США по одному из главных союзников России

Армия США приготовилась к нанесению ударов по Ирану и ожидает, что операция против этой страны начнется уже 21 февраля. Об этом пишет CBS News со ссылкой на информированные источники.

При этом, по данным журналистов, президент США Дональд Трамп еще не принял окончательного решения о проведении операции в эту дату. Белый дом продолжает анализировать все риски, которые последуют при атаке на Иран. Среди них и дальнейшая эскалация конфликта.

Ранее телеканал Fox News сообщал, что власти США выдвинули Ирану ультиматум — либо Тегеран демонтирует свою ядерную программу, либо страна может готовиться к «другим вариантам» разрешения конфликта. Сообщение не содержало подробностей о планах Вашингтона на случай отказа Ирана.

При этом, по данным Reuters, армия США готовится к проведению широкомасштабной операции против Ирана. Военные ожидают, что она может продлиться несколько недель и перерасти в серьезную эскалацию конфликта между двумя странами.

CBS отмечает, что официальные представители властей США не подтверждают, но и не опровергают информацию о возможном скором ударе по Ирану. Представитель Пентагона заявил журналистам, что ведомство не обладает информацией, которой могло бы поделиться с журналистами.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга 18 февраля заявила, что у Вашингтона есть множество причин и аргументов в пользу того, чтобы атаковать Иран. Однако, по ее словам, для Трампа в настоящий момент приоритетной является попытка разрешить противоречия между двумя странами дипломатическим путем. Она отказалась отвечать на вопрос о том, будет ли Белый дом координировать потенциальный удар с Израилем.

17 февраля американские и иранские переговорщики в Женеве обсуждали свои разногласия по ядерной программе Ирана. Белый дом заявил, что «по некоторым вопросам» стороны все еще далеки друг от друга, сообщает CBS.