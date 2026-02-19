EN
СМИ назвали возможную дату удара США по одному из главных союзников России

2 минуты чтения 08:41

Армия США приготовилась к нанесению ударов по Ирану и ожидает, что операция против этой страны начнется уже 21 февраля. Об этом пишет CBS News со ссылкой на информированные источники.

Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания?
Мир12 минут чтения

При этом, по данным журналистов, президент США Дональд Трамп еще не принял окончательного решения о проведении операции в эту дату. Белый дом продолжает анализировать все риски, которые последуют при атаке на Иран. Среди них и дальнейшая эскалация конфликта.

Ранее телеканал Fox News сообщал, что власти США выдвинули Ирану ультиматум — либо Тегеран демонтирует свою ядерную программу, либо страна может готовиться к «другим вариантам» разрешения конфликта. Сообщение не содержало подробностей о планах Вашингтона на случай отказа Ирана.

При этом, по данным Reuters, армия США готовится к проведению широкомасштабной операции против Ирана. Военные ожидают, что она может продлиться несколько недель и перерасти в серьезную эскалацию конфликта между двумя странами.

CBS отмечает, что официальные представители властей США не подтверждают, но и не опровергают информацию о возможном скором ударе по Ирану. Представитель Пентагона заявил журналистам, что ведомство не обладает информацией, которой могло бы поделиться с журналистами.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга 18 февраля заявила, что у Вашингтона есть множество причин и аргументов в пользу того, чтобы атаковать Иран. Однако, по ее словам, для Трампа в настоящий момент приоритетной является попытка разрешить противоречия между двумя странами дипломатическим путем. Она отказалась отвечать на вопрос о том, будет ли Белый дом координировать потенциальный удар с Израилем.

17 февраля американские и иранские переговорщики в Женеве обсуждали свои разногласия по ядерной программе Ирана. Белый дом заявил, что «по некоторым вопросам» стороны все еще далеки друг от друга, сообщает CBS.

