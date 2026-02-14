EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ узнали о подготовке армии США к большой войне с Ираном

2 минуты чтения 08:31 | Обновлено: 09:25

Американская армия готовится к проведению широкомасштабной операции против Ирана, которая может продлиться недели и перерасти в куда более серьезный конфликт. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники среди американских чиновников.

Месть шахидок
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
Общество21 минута чтения

По их словам, президент США Дональд Трамп пока не отдал приказа о нанесении ударов. В то же время они предупредили, что возможная операция армии США против Ирана может привести к масштабной эскалации, которая значительно превзойдет ту, что была между странами летом 2025 года, когда американская авиация нанесла серию ударов по ядерным объектам Ирана.

Накануне Трамп заявил, что считает смену режима в Иране наилучшим исходом сложившейся ситуации. «Похоже, это было бы лучшим из возможных исходов. Уже 47 лет они говорят, говорят и говорят. Тем временем мы потеряли много жизней, пока они говорят. <…> Это продолжается уже долгое время, так что посмотрим, что будет дальше», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Несколькими днями ранее глава Белого дома пригрозил Тегерану «очень жесткими мерами», если страны не смогут прийти к соглашению по вопросу иранской ядерной программы. «Я рассматриваю возможность отправки авианосца в регион и дополнительных сил», — заявил он. 

В январе американский телеканала NBC News сообщал, что Трамп хочет, чтобы возможная военная операция против Ирана  была «быстрой и решительной» и не привела к затяжной войне. В то же время, по данным журналистов, советники американского президента не смогли гарантировать быстрое падение иранского режима.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01
Натуральный садист
Криминал
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
00:01 13 февраля
Самый порочный человек в мире
Общество
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
00:01 12 февраля
Легендарная Наталья
Общество
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
00:01 11 февраля
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01 10 февраля
Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01 9 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине