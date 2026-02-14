СМИ узнали о подготовке армии США к большой войне с Ираном

Американская армия готовится к проведению широкомасштабной операции против Ирана, которая может продлиться недели и перерасти в куда более серьезный конфликт. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники среди американских чиновников.

По их словам, президент США Дональд Трамп пока не отдал приказа о нанесении ударов. В то же время они предупредили, что возможная операция армии США против Ирана может привести к масштабной эскалации, которая значительно превзойдет ту, что была между странами летом 2025 года, когда американская авиация нанесла серию ударов по ядерным объектам Ирана.

Накануне Трамп заявил, что считает смену режима в Иране наилучшим исходом сложившейся ситуации. «Похоже, это было бы лучшим из возможных исходов. Уже 47 лет они говорят, говорят и говорят. Тем временем мы потеряли много жизней, пока они говорят. <…> Это продолжается уже долгое время, так что посмотрим, что будет дальше», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Несколькими днями ранее глава Белого дома пригрозил Тегерану «очень жесткими мерами», если страны не смогут прийти к соглашению по вопросу иранской ядерной программы. «Я рассматриваю возможность отправки авианосца в регион и дополнительных сил», — заявил он.

В январе американский телеканала NBC News сообщал, что Трамп хочет, чтобы возможная военная операция против Ирана была «быстрой и решительной» и не привела к затяжной войне. В то же время, по данным журналистов, советники американского президента не смогли гарантировать быстрое падение иранского режима.