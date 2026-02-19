EN
СМИ узнали о планах США бороться с цензурой во всем мире неожиданным способом

2 минуты чтения 14:41 | Обновлено: 14:42

Госдепартамент США намерен создать онлайн-портал, с помощью которого граждане европейских и других стран смогут просматривать контент, запрещенный их властями. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на источники, знакомые с планом ведомства. По их словам, речь идет в том числе о материалах, которые были квалифицированы соответствующими властями, как разжигающие ненависть и пропагандирующие терроризм.

Собеседники издания пояснили, что создание такого портала в Госдепартаменте считают необходимым для защиты свободы слова и борьбы с цензурой во всем мире. Один из источников уточнил, что портал разместят по адресу freedom.gov, при этом на портале, вероятно, будет интегрированный VPN сервис, благодаря которому трафик пользователей портала будет выглядеть, как идущий с территории США.

Как пишет Reuters, проект по созданию портала возглавила заместитель госсекретаря по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс. Источники рассказали, что портал планировали представить еще на прошедшем неделей раньше Мюнхенской конференции по безопасности, но в итоге решили отложить презентацию.

Причины задержки, как отмечает агентство, неизвестны. Однако источники издания рассказали, что создание портала вызвало опасения у некоторых сотрудников Госдепартамента. При этом собеседники агентства не уточнили, с чем эти опасения были связаны.

Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания?
Мир12 минут чтения

Реализация этого проекта может еще больше обострить отношения между администрацией американского президента Дональда Трампа и традиционными союзниками США в Европе, которые и без того пострадали из-за торговых споров, разных взглядов на войну в Украине и угроз Белого дома аннексировать принадлежащую Дании Гренландию, пишет Reuters. 

Кроме того, агентство отмечает, что появление такого портала может создать впечатление, что Вашингтон поощряет граждан других стран игнорировать местные законы.

В ответ на запрос Reuters, представитель Госдепартамента заявил, что у правительства США нет программы по обходу цензуры, разработанной специально для Европы. В то же время он добавил, что «цифровая свобода является приоритетом для Госдепартамента, и это включает в себя распространение технологий обеспечения конфиденциальности и обхода цензуры, таких как VPN».

В июле 2025 года администрация Трампа обвинила власти Евросоюза в ограничении свободы слова. В заявлении Госдепартамента принятый в ЕС закон, регулирующий работу соцсетей и онлайн платформ, был назван «оруэлловской цензурой».

