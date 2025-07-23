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Мир

США обвинили ЕС во введении «оруэлловской» цензуры

2 минуты чтения 11:04

Администрация президента США Дональда Трампа подвергла резкой критике власти Евросоюза, обвинив их в ограничении свободы слова. Поводом для этого стал европейский закон, регулирующий работу соцсетей и онлайн платформ. В заявлении американского Госдепартамента, опубликованном в соцсети X, эти нормы названы «оруэлловской» цензурой.

«Это оруэлловское послание не обманет Соединенные Штаты. Цензура — это не свобода», — говорится в сообщении. В американском внешнеполитическом ведомстве утверждают, что из-за упомянутого закона тысячи людей подверглись наказанию за критику властей. «Этот закон защищает лишь европейских лидеров от их собственных граждан», – заявили в Госдепе.

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Речь идет о европейском Законе о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), который вступил в силу в феврале 2024 года. Прописанные в нем нормы, в частности, обязывают поисковые системы удалять «незаконный контент» и «дезинформацию», а также предоставлять властям актуальную информацию о количестве пользователей.

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Ранее подозрения в нарушении DSA стали поводом для расследования, начатого европейскими властями в отношении мессенджера Telegram. Как сообщалось, последний обвинили в том, что он не предоставил точных данных о количестве своих европейских пользователей. Так, в августе прошлого года представители Telegram вместо конкретной цифры сообщили властям лишь, что у платформы «значительно меньше, чем 45 миллионов активных пользователей в месяц в ЕС».

Такой ответ, вероятно, связан с еще одной прописанной в DSA нормой, согласно которой на онлайн-платформы, число пользователей которых превышает 45 миллионов активных пользователей в месяц, распространяются строгие обязательства по модерации, соблюдению требований ЕС, стороннему аудиту и обязательному обмену информацией с Еврокомиссией.

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