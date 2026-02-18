Швеция назвала Россию главной военной угрозой себе и НАТО

Военная разведка Швеции опубликовала ежегодный доклад, в котором назвала Россию главной военной угрозой стране и всему альянсу НАТО. Об этом пишет Politico.

Исходящая от Москвы угроза названа «серьезной и конкретной», а действия России, по мнению шведской спецслужбы, являются агрессивными уже сейчас.

В качестве примера таких действий разведка Швеции приводит операции России в районе Балтийского моря и в других европейских регионах — нарушения воздушного пространства других стран, диверсии и кибероперации. В Стокгольме считают, что такие действия могут спровоцировать опасную эскалацию.

Politico отмечает, что Швеция стала второй за несколько недель страной НАТО, которая заявляет об исходящей от России опасности. Ранее похожий доклад выпустили в Эстонии, однако в его тексте отмечалось, что на данный момент признаки готовящегося нападения Москвы на страны НАТО отсутствуют.

Эстонские власти также предостерегали от паники — Россия, по их мнению, уже начала учитывать обещания стран НАТО увеличить траты на национальную оборону и пока не ведет приготовлений к началу агрессии.

С этой точкой зрения согласился и высокопоставленный представитель НАТО, отмечает издание. В руководстве альянса считают, что Россия представляет угрозу странам-членам НАТО, например, из-за резкого роста показателей производства в сфере артиллерии. Однако при этом Москва вряд ли решится на нападение из-за роста расходов на оборону в государствах альянса и пятой статьи договора НАТО, которая обязывает все страны блока оказать помощь жертве агрессии.

Ранее журнал The Times сообщал, что в обществе Швеции началась дискуссия о необходимости создания собственного ядерного оружия. Идею об этом поддержали и представителя партий, входящих в правительственную коалицию.