EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Швеция назвала Россию главной военной угрозой себе и НАТО

2 минуты чтения 10:57

Военная разведка Швеции опубликовала ежегодный доклад, в котором назвала Россию главной военной угрозой стране и всему альянсу НАТО. Об этом пишет Politico.

Я переехала в Португалию и счастлива
Я переехала в Португалию и счастлива
В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя
Общество4 минуты чтения

Исходящая от Москвы угроза названа «серьезной и конкретной», а действия России, по мнению шведской спецслужбы, являются агрессивными уже сейчас.

В качестве примера таких действий разведка Швеции приводит операции России в районе Балтийского моря и в других европейских регионах — нарушения воздушного пространства других стран, диверсии и кибероперации. В Стокгольме считают, что такие действия могут спровоцировать опасную эскалацию.

Politico отмечает, что Швеция стала второй за несколько недель страной НАТО, которая заявляет об исходящей от России опасности. Ранее похожий доклад выпустили в Эстонии, однако в его тексте отмечалось, что на данный момент признаки готовящегося нападения Москвы на страны НАТО отсутствуют.

Эстонские власти также предостерегали от паники — Россия, по их мнению, уже начала учитывать обещания стран НАТО увеличить траты на национальную оборону и пока не ведет приготовлений к началу агрессии.

С этой точкой зрения согласился и высокопоставленный представитель НАТО, отмечает издание. В руководстве альянса считают, что Россия представляет угрозу странам-членам НАТО, например, из-за резкого роста показателей производства в сфере артиллерии. Однако при этом Москва вряд ли решится на нападение из-за роста расходов на оборону в государствах альянса и пятой статьи договора НАТО, которая обязывает все страны блока оказать помощь жертве агрессии.

Ранее журнал The Times сообщал, что в обществе Швеции началась дискуссия о необходимости создания собственного ядерного оружия. Идею об этом поддержали и представителя партий, входящих в правительственную коалицию.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Португалию и счастлива
Общество
Я переехала в Португалию и счастлива
В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя
00:01
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Общество
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами
00:01 16 февраля
«Бухарестский вампир»
Криминал
«Бухарестский вампир»
Жительницы румынской столицы боялись выходить из дома из-за серийного убийцы. Он насиловал жертв и высасывал из них кровь
00:01 15 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Натуральный садист
Криминал
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
00:01 13 февраля
Самый порочный человек в мире
Общество
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
00:01 12 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась