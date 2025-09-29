EN
Вступившая в НАТО после начала войны в Украине Швеция задумалась о создании ядерного оружия

2 минуты чтения 15:08

Продолжающаяся война в Украине и растущая угроза прямого военного столкновения России и НАТО заставили Швецию, которая вступила в Североатлантический альянс после начала полномасштабного российского вторжения на украинскую территорию, задуматься о создании собственного ядерного оружия. Об этом пишет британская газета The Times.

Издание отмечает, что этот вопрос стал предметом широкой общественной дискуссии в стране. Так, в марте Джимми Окессон, лидер правой партии «Шведские демократы», которая является важным членом правящей коалиции, стал первым крупным шведским политиком, высказавшимся публично на эту тему. «Швеция давно уже обладала обширным опытом в области ядерных технологий. Но политическая воля требовала чего-то иного. Я думаю, что в текущей ситуации стоит рассматривать все возможные варианты», — заявил он.

Секрет пассажира
Секрет пассажира
Странная авария запустила расследование. Полиция подозревала обычное мошенничество, но история оказалась намного мрачнее
Криминал12 минут чтения

Его поддержали многие эксперты и политические деятели страны. Так, специалист Национального института оборонных исследований (FOA) Роберт Дальсье призвал к созданию ядерного оружия «со шведским компонентом». 

В свою очередь, депутат Европарламента от правоцентристской партии Христианских демократов, входящей в шведское правительство, Алиса Теодореску Маве заявила, что Швеция должна сыграть свою роль в общей европейской стратегии ядерного сдерживания.

Я переехала в Китай и счастлива
Я переехала в Китай и счастлива
Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле
Общество7 минут чтения

Как пишет Times, в Швеции есть шесть действующих атомных электростанций, на долю которых приходится почти треть электрогенерации страны. Однако последняя АЭС была построена 40 лет назад и, как отмечает издание, наличие у Швеции технологического и промышленного потенциала для того, чтобы создать собственное ядерное оружие без существенной помощи одной из существующих в мире ядерных держав, остается под вопросом. 

Эксперт по ядерному оружию из FOA Мартин Голиаф скептически оценил вероятность создания Швецией собственного ядерного арсенала без посторонней помощи. По его словам, это был бы очень крупный промышленный проект, для которого необходимо создать всю инфраструктуру для производства соответствующих материалов и компонентов. Голиаф подчеркнул, что реализация такого проекта потребовала бы огромных инвестиций и ресурсов, найти которые «будет практически невозможно».

