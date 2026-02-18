Раненый ламантин застрял в канализации США

В США в ливневой канализации застрял раненный ламантин весом около 200 килограммов, который, вероятно, заплыл туда на фоне недавних похолоданий в поисках теплой воды. Об этом пишут Global News и Associated Press.

Инцидент произошел в районе Мельбурн-Бич в штате Флорида. Ламантина обнаружил сотрудник коммунальной службы во время обследования ливневой системы, которую модернизируют в этом районе.

«Наши специалисты проводили плановую проверку. Один из инспекторов заметил ламантина в так называемой камере-отстойнике с перегородками», — рассказал вице-мэр Мельбурн-Бич Терри Кронин.

Для спасения животного были задействованы несколько служб, в том числе пожарно-спасательные подразделения и специалисты по охране дикой природы.

Комиссия по охране рыбы и дикой природы Флориды сообщила, что во время первичного осмотра найденный ламантин был истощен. На его теле специалисты также обнаружили несколько открытых ран в области хвоста и плавников.

«Хорошая новость заключается в том, что уже в первую ночь под наблюдением ламантин проявил интерес к пище, что является обнадеживающим признаком», — отметили в ведомстве.

После спасения животное доставили в океанариум SeaWorld Orlando, где ему оказывают ветеринарную помощь.

«Добрый великан демонстрирует положительные признаки выздоровления: он самостоятельно двигается, дышит без посторонней помощи и продолжает есть. Мы с оптимизмом смотрим в его будущее и благодарны за то, что можем сыграть важную роль в его путешествии», — сообщили в SeaWorld Orlando.

Ламантины относятся к охраняемым видам животных. Global News пишет, что в последние годы они сталкиваются с серьезными проблемами из-за нехватки пищи. Так, в 2021 году во Флориде власти зафиксировали более 1100 случаев массовой гибели ламантинов, в частности, из-за истощения.