EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Раненый ламантин застрял в канализации США

2 минуты чтения 11:32 | Обновлено: 11:41
Раненый ламантин застрял в канализации США

В США в ливневой канализации застрял раненный ламантин весом около 200 килограммов, который, вероятно, заплыл туда на фоне недавних похолоданий в поисках теплой воды. Об этом пишут Global News и Associated Press.

Инцидент произошел в районе Мельбурн-Бич в штате Флорида. Ламантина обнаружил сотрудник коммунальной службы во время обследования ливневой системы, которую модернизируют в этом районе.

«Наши специалисты проводили плановую проверку. Один из инспекторов заметил ламантина в так называемой камере-отстойнике с перегородками», — рассказал вице-мэр Мельбурн-Бич Терри Кронин.

Для спасения животного были задействованы несколько служб, в том числе пожарно-спасательные подразделения и специалисты по охране дикой природы. 

Я переехала в Португалию и счастлива
Я переехала в Португалию и счастлива
В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя
Общество4 минуты чтения

Комиссия по охране рыбы и дикой природы Флориды сообщила, что во время первичного осмотра найденный ламантин был истощен. На его теле специалисты также обнаружили несколько открытых ран в области хвоста и плавников.

«Хорошая новость заключается в том, что уже в первую ночь под наблюдением ламантин проявил интерес к пище, что является обнадеживающим признаком», — отметили в ведомстве.

Самый порочный человек в мире
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
Общество12 минут чтения

После спасения животное доставили в океанариум SeaWorld Orlando, где ему оказывают ветеринарную помощь. 

«Добрый великан демонстрирует положительные признаки выздоровления: он самостоятельно двигается, дышит без посторонней помощи и продолжает есть. Мы с оптимизмом смотрим в его будущее и благодарны за то, что можем сыграть важную роль в его путешествии», — сообщили в SeaWorld Orlando.

Ламантины относятся к охраняемым видам животных. Global News пишет, что в последние годы они сталкиваются с серьезными проблемами из-за нехватки пищи. Так, в 2021 году во Флориде власти зафиксировали более 1100 случаев массовой гибели ламантинов, в частности, из-за истощения.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Brevard County Fire Rescue

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Португалию и счастлива
Общество
Я переехала в Португалию и счастлива
В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя
00:01
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Общество
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами
00:01 16 февраля
«Бухарестский вампир»
Криминал
«Бухарестский вампир»
Жительницы румынской столицы боялись выходить из дома из-за серийного убийцы. Он насиловал жертв и высасывал из них кровь
00:01 15 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Натуральный садист
Криминал
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
00:01 13 февраля
Самый порочный человек в мире
Общество
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
00:01 12 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась