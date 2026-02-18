EN
Интернет и мемы

Необычный звук морозилок в супермаркете завирусился в соцсетях

19:00

В британском Шеффилде пользователи соцсетей обсуждают необычный звук, исходящий от морозильников в супермаркете Co-op на улице Ecclesall Road, сообщает The Guardian.

В январе один из пользователей Reddit написал на странице, посвященной Шеффилду, что морозильные камеры в этом магазине издают «самый спокойный гудящий аккорд», сравнив его с «электрической гонг-ванной». Позже другой пользователь опубликовал видео с записью звука.

После репоста в X ролик получил широкое распространение, а в сети развернулась дискуссия: одни предполагали, что звук напоминает до-диез мажор, другие сравнивали его с началом песни Nothing Compares 2 U Шинейда О’Коннора.

Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами
Общество

Журналист, посетивший магазин, отметил, что в торговом зале слышен обычный шум холодильников и радио, однако в задней части супермаркета три морозильные камеры создают гармоничный гул, который он описал как «симфонический». Сотрудники магазина заявили, что ранее не обращали внимания на этот звук. Один из работников также сравнил его с оркестром.

Интерес к необычному звуку вызвал обсуждение использования индустриальных шумов в музыке. В материале упоминаются эксперименты композиторов XX века, включая Луиджи Руссоло и Арсения Авраамова, а также развитие направления musique concrète, основанного на использовании полевых записей. Отмечается, что и сегодня некоторые музыканты обращаются к подобным источникам звука.

По словам композитора из Шеффилда Бенджамина Тэсси, людей привлекают подобные неожиданные звуки, поскольку они позволяют по-новому воспринимать окружающую среду. Он отметил, что даже бытовые шумы могут обладать естественной гармоничностью.

Представитель Co-op, комментируя ситуацию, заявил, что компания не может подтвердить, «репетируют ли морозильники свой оркестровый концерт», однако рад, что покупателям нравится отдел с морозильными камерами на Ecclesall Road.

Я переехала в Португалию и счастлива
Я переехала в Португалию и счастлива
В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя
Общество

В сети продолжают появляться сообщения пользователей, которые планируют сделать профессиональные записи «гудящего аккорда», а некоторые предлагают создать на его основе длительную версию для YouTube.

