Автор хита «Все может стать только лучше» нашел биологического отца спустя 60 лет

Музыкант, солист популярной в 90-х североирландской поп-рок группы D:Ream и автор хита Things Can Only Get Better («Все может стать только лучше») Питер Канна встретился со своим биологическим отцом спустя почти 60 лет разлуки. Историей воссоединения с родителями сам артист поделился в эфире BBC Radio.

Питер родился в 1966 году в столице Северной Ирландии Белфасте. Он был еще ребенком, когда супруги Лес и Моника Канна признались ему, что усыновили его.

«Это было ошеломляюще, я был еще ребенком и долго пытался это осознать. Я ответил: “Все в порядке, вы мои настоящие мама и папа”, а потом мы просто закрыли эту тему. У меня были друзья, которые узнали о том, что их усыновили только в 20 лет. То есть вся их жизнь в некотором смысле была ложью, поэтому я был рад, что родители рассказали мне об этом раньше», — вспоминает музыкант.

В 1991 году Питер был уже известным музыкантом в составе поп-рок группы D:Ream, когда воспитавшие его родители внезапно получили письмо от его биологической матери по имени Энн МакКриа. В нем женщина попросила отправить фотографию Питера и подчеркнула: это «единственное», что она просит.

Я переехала в Португалию и счастлива В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя Общество 4 минуты чтения

Питер решил, что хочет увидеться с этой женщиной лично и, списавшись с ней, договорился о встрече. Приехав к биологической матери в город Страбан он узнал, что у него есть три сводных брата и одна сводная сестра.

Но Питеру потребовалось еще 34 года, чтобы найти своего биологического отца. Ситуацию осложняло то, что его биологическая мать знала лишь сценическую фамилию мужчины. «Он был словно призрак», — сказал музыкант.

Самый порочный человек в мире Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов Общество 12 минут чтения

Питер смог найти отца лишь благодаря работе детектива, который обнаружил профиль мужчины в соцсетях. Им оказался Патрик Ханна. Музыкант отправил ему письмо по электронной почте, однако так и не получил ответа.

Все изменилось в 2025 году, когда Питер написал предполагаемой дочери своего биологического отца по имени Филиппа. После долгих разговоров по телефону и обмена фотографиями Филиппа рассказала, что два года назад сделала ДНК-тест, чтобы подтвердить родство с Патриком, и предложила Питеру пройти аналогичную проверку. Через шесть недель результаты подтвердили их родство.

«Я сразу же направился в Манчестер, арендовал машину и поехал в Барнсли, где жил мой отец. Я взял с собой младшую дочь Мадлен, и мы просто провели весь день вместе. У нас есть фотография момента, когда я вошел в дом Патрика — мы обнялись, и оба немного прослезились», — рассказал Питер.

После воссоединения с семьей, Питер узнал, что его отец, Патрик Ханна, тоже был музыкантом, его сводная сестра Филиппа Ханна оказалась мировой звездой христианской музыки, а сводный брат Стюарт Зендер — бывшим басистом фанк-поп группы Jamiroquai.