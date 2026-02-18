EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Автор хита «Все может стать только лучше» нашел биологического отца спустя 60 лет

2 минуты чтения 17:40
Автор хита «Все может стать только лучше» нашел биологического отца спустя 60 лет

Музыкант, солист популярной в 90-х североирландской поп-рок группы D:Ream и автор хита Things Can Only Get Better («Все может стать только лучше») Питер Канна встретился со своим биологическим отцом спустя почти 60 лет разлуки. Историей воссоединения с родителями сам артист поделился в эфире BBC Radio.

Питер родился в 1966 году в столице Северной Ирландии Белфасте. Он был еще ребенком, когда супруги Лес и Моника Канна признались ему, что усыновили его.

«Это было ошеломляюще, я был еще ребенком и долго пытался это осознать. Я ответил: “Все в порядке, вы мои настоящие мама и папа”, а потом мы просто закрыли эту тему. У меня были друзья, которые узнали о том, что их усыновили только в 20 лет. То есть вся их жизнь в некотором смысле была ложью, поэтому я был рад, что родители рассказали мне об этом раньше», — вспоминает музыкант.

В 1991 году Питер был уже известным музыкантом в составе поп-рок группы D:Ream, когда воспитавшие его родители внезапно получили письмо от его биологической матери по имени Энн МакКриа. В нем женщина попросила отправить фотографию Питера и подчеркнула: это «единственное», что она просит. 

Я переехала в Португалию и счастлива
Я переехала в Португалию и счастлива
В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя
Общество4 минуты чтения

Питер решил, что хочет увидеться с этой женщиной лично и, списавшись с ней, договорился о встрече. Приехав к биологической матери в город Страбан он узнал, что у него есть три сводных брата и одна сводная сестра. 

Но Питеру потребовалось еще 34 года, чтобы найти своего биологического отца. Ситуацию осложняло то, что его биологическая мать знала лишь сценическую фамилию мужчины. «Он был словно призрак», — сказал музыкант.

Самый порочный человек в мире
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
Общество12 минут чтения

Питер смог найти отца лишь благодаря работе детектива, который обнаружил профиль мужчины в соцсетях. Им оказался Патрик Ханна. Музыкант отправил ему письмо по электронной почте, однако так и не получил ответа.

Все изменилось в 2025 году, когда Питер написал предполагаемой дочери своего биологического отца по имени Филиппа. После долгих разговоров по телефону и обмена фотографиями Филиппа рассказала, что два года назад сделала ДНК-тест, чтобы подтвердить родство с Патриком, и предложила Питеру пройти аналогичную проверку. Через шесть недель результаты подтвердили их родство.

«Я сразу же направился в Манчестер, арендовал машину и поехал в Барнсли, где жил мой отец. Я взял с собой младшую дочь Мадлен, и мы просто провели весь день вместе. У нас есть фотография момента, когда я вошел в дом Патрика — мы обнялись, и оба немного прослезились», — рассказал Питер.

После воссоединения с семьей, Питер узнал, что его отец, Патрик Ханна, тоже был музыкантом, его сводная сестра Филиппа Ханна оказалась мировой звездой христианской музыки, а сводный брат Стюарт Зендер — бывшим басистом фанк-поп группы Jamiroquai.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Peter Cunnah

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Португалию и счастлива
Общество
Я переехала в Португалию и счастлива
В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя
00:01
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Общество
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами
00:01 16 февраля
«Бухарестский вампир»
Криминал
«Бухарестский вампир»
Жительницы румынской столицы боялись выходить из дома из-за серийного убийцы. Он насиловал жертв и высасывал из них кровь
00:01 15 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Натуральный садист
Криминал
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
00:01 13 февраля
Самый порочный человек в мире
Общество
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
00:01 12 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась