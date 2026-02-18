EN
Итальянская деревня стала жертвой Instagram

2 минуты чтения 18:03 | Обновлено: 18:54
Деревня Санта-Маддалена в итальянских Доломитах столкнулась с наплывом туристов, который, по словам местных жителей, стал серьезной проблемой. Об этом рассказало агентство DPA.

Санта-Маддалена, где проживают менее 400 человек, расположена в Южном Тироле на территории природного парка Пюэц-Гайслер, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, между долинами Вилльнесс и Валь-Гардена. Ранее журнал Geo назвал населенный пункт самой красивой деревней Южного Тироля.

В последние годы деревня стала популярной среди туристов из разных стран Европы и Азии, в том числе из Китая. По словам мэра коммуны Вилльнесс Петера Пернталера, всплеск интереса начался после того, как несколько лет назад китайская телекоммуникационная компания использовала альпийский пейзаж в своей рекламе.

Сейчас десятки тысяч фотографий Санта-Маддалены размещены в Instagram, TikTok и Flickr, а также на китайской платформе RedNote. Многие туристы приезжают в деревню ради снимков на фоне церкви на холме и гор Гайслер высотой около трех тысяч метров, после чего быстро уезжают.

Рост популярности привел к проблемам с инфраструктурой. Узкие дороги долины нередко блокируют туристические автобусы. Турагентства, в том числе из Вероны, расположенной примерно в 200 километрах, предлагают однодневные туры с посещением Санта-Маддалены. Стоимость парковки для автобусов составляет 250 евро, однако это не сдерживает операторов. При переполненных парковках автомобилисты оставляют машины в любом доступном месте.

Наиболее сложная ситуация складывается у церкви на холме, куда ведет дорога, предназначенная только для местных жителей и гостей частных мероприятий. Несмотря на установленный шлагбаум, некоторые посетители игнорируют ограничения.

Жители жалуются на нарушение частной территории, вытаптывание лугов, мусор и использование дронов, несмотря на запреты. По словам дочери одного из фермеров, туристы заходят даже в частные дома и хозяйственные постройки. Владельцу одной из ферм пришлось оградить свою территорию веревками.

Мэр заявил, что ситуация «хуже, чем в Венеции», отметив отсутствие уважения к частной жизни. Власти коммуны намерены установить современную систему шлагбаумов с камерами стоимостью 20 тысяч евро, чтобы ограничить доступ к церкви и деревне. Запуск системы запланирован не позднее мая.

Часть местных жителей поддержала эти меры. В комментариях в соцсетях они призывают туристов уважать горы и культурное наследие региона и соблюдать действующие ограничения.

Фото:Manoj Mandelia / Google Maps

