Интернет и мемы

Врачи оценили популярные способы борьбы с утренней отечностью

2 минуты чтения 14:58

Некоторые распространенные способы борьбы с отеками на лице могут действительно иметь временный эффект, но не способны вызвать долгосрочные изменения. Об этом рассказало «Би-би-си» со ссылкой на специалистов.

Консультант-дерматолог доктор Айза Джамиль рассказала, что чаще всего отечность лица вызвана задержкой жидкости. На это могут влиять высокое потребление соли и алкоголя, аллергия и недосыпание.

В большинстве случаев отечность проходит сама по себе. Но, как сказала консультант-дерматолог, доктор Тина Тянь, «если она постоянная, ухудшается, сопровождается болью или другими симптомами, такими как одышка или отечность в других частях тела, следует обратиться к врачу».

В соцсетях можно найти множество советов по тому, как снять утреннюю отечность. Все они, по словам Тянь, сводятся к охлаждению кожи, массажу и временному подтягивающему эффекту.

Процедура «ледяного ухода» за лицом работает благодаря тому, что холод вызывает сужение сосудов — это приводит к снижению отечности, объяснила Тянь. На этом принципе основаны ледяные умывания, криосферы и охлаждающие тканевые маски.

Для получения эффекта достаточно холодного компресса или умывания прохладной водой. Джамиль добавила, что процедура может придать коже «более подтянутый и свежий вид, особенно утром», но эффект сохраняется только на несколько часов.

Тянь также предупредила, что чрезмерное воздействие льда может раздражать чувствительную кожу или провоцировать розацеа — хроническое воспалительное заболевание кожи, поэтому проводить такие процедуры следует аккуратно.

Косметические роллеры и камни гуаша также могут временно уменьшать отечность. По словам Тянь, мягкий массаж способствует лимфодренажу и уменьшает застой жидкости при регулярном использовании. Во время прокатывания или скольжения инструмента по коже происходит перемещение застоявшейся жидкости от лица к лимфатическим узлам, где она может естественным образом выводиться.

Охлаждение роллеров и камней может усилить эффект, поэтому некоторые хранят их в холодильнике, отметила Тянь. При правильном применении процедура безопасна, но избыточное давление на кожу может привести к появлению синяков или повреждению капилляров, поэтому использовать инструменты следует аккуратно.

Кремы для глаз с кофеином пользуются популярностью, так как именно в этой зоне зачастую накапливается жидкость. Кофеин сужает сосуды, поэтому средства с ним действительно могут уменьшить отечность, рассказала Тянь. Айза Джамиль добавила, что кофеин также может способствовать уменьшению задержки жидкости и частично снижать выраженность темных кругов под глазами.

Тина Тянь рекомендовала выбирать кремы, которые содержат увлажняющие компоненты, поддерживающие качество кожи. Она добавила, что средство можно хранить в холодильнике или наносить его обратной стороной охлажденной ложки.

По словам Джамиль, домашние методы, такие как холодная ложка или охлажденные чайные пакетики, действуют по схожему принципу, временно уменьшая отек и успокаивая кожу. Тянь отметила, что такие способы работают по тому же механизму, однако их эффект может быть менее выраженным.

