EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Переговоры между Россией и Украиной оказались «очень напряженными»

2 минуты чтения 21:57

Первый раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США завершился в столице международной дипломатии, швейцарском городе Женеве. Встреча прошла с большим напряжением, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Переговоры были очень напряженными. Длились шесть часов. На данный момент завершились», — заявил информагентству осведомленный источник.

Глава украинской делегации Рустем Умеров заявил, что обсуждения были сосредоточены на «практических вопросах и механике возможных решений». После совместной части переговоры продолжилась в группах по направлениям. 

Советская пропаганда называла их людоедами
Советская пропаганда называла их людоедами
Целый народ насильно депортировали в Сибирь, потому что Сталин считал их предателями
Политика27 минут чтения

Умеров также добавил, что завтра утром, 18 февраля, переговоры в Женеве возобновятся, а политическая и военная группы делегаций вернутся к работе. На данный момент неизвестно, что именно обсуждали стороны на трехсторонней встрече, но ранее представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что в Женеве будут обсуждать «более широкий спектр вопросов, которые, в частности, касаются территорий».

Два предыдущих раунда трехсторонних переговоров состоялись в столице Объединенных Арабских Эмиратов, городе Абу-Даби. Они прошли 23-24 января, а затем — 4 и 5 февраля. Оба раза российских переговорщиков возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков. Тогда, по данным СМИ, российская делегация для заключения мирного соглашения потребовала признание всеми странами мира аннексии Донбасса.

В Женеве российских переговорщиков возглавил помощник Владимира Путина Владимир Мединский. Из-за этого западные источники агентства Reuters заявили о понижении статуса переговоров по Украине.

В это же время, The Economist, в украинской делегации случился раскол. Среди переговорщиков появились разногласия относительно стратегии дальнейших действий. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский говорил в интервью The Atlantic, что Киев торопится завершить конфликт, но по-прежнему отвергает мирную сделку на «унизительных» условиях. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Общество
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами
00:01 16 февраля
«Бухарестский вампир»
Криминал
«Бухарестский вампир»
Жительницы румынской столицы боялись выходить из дома из-за серийного убийцы. Он насиловал жертв и высасывал из них кровь
00:01 15 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Натуральный садист
Криминал
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
00:01 13 февраля
Самый порочный человек в мире
Общество
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
00:01 12 февраля
Легендарная Наталья
Общество
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
00:01 11 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца