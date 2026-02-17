Переговоры между Россией и Украиной оказались «очень напряженными»

Первый раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США завершился в столице международной дипломатии, швейцарском городе Женеве. Встреча прошла с большим напряжением, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Переговоры были очень напряженными. Длились шесть часов. На данный момент завершились», — заявил информагентству осведомленный источник.

Глава украинской делегации Рустем Умеров заявил, что обсуждения были сосредоточены на «практических вопросах и механике возможных решений». После совместной части переговоры продолжилась в группах по направлениям.

Умеров также добавил, что завтра утром, 18 февраля, переговоры в Женеве возобновятся, а политическая и военная группы делегаций вернутся к работе. На данный момент неизвестно, что именно обсуждали стороны на трехсторонней встрече, но ранее представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что в Женеве будут обсуждать «более широкий спектр вопросов, которые, в частности, касаются территорий».

Два предыдущих раунда трехсторонних переговоров состоялись в столице Объединенных Арабских Эмиратов, городе Абу-Даби. Они прошли 23-24 января, а затем — 4 и 5 февраля. Оба раза российских переговорщиков возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков. Тогда, по данным СМИ, российская делегация для заключения мирного соглашения потребовала признание всеми странами мира аннексии Донбасса.

В Женеве российских переговорщиков возглавил помощник Владимира Путина Владимир Мединский. Из-за этого западные источники агентства Reuters заявили о понижении статуса переговоров по Украине.

В это же время, The Economist, в украинской делегации случился раскол. Среди переговорщиков появились разногласия относительно стратегии дальнейших действий. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский говорил в интервью The Atlantic, что Киев торопится завершить конфликт, но по-прежнему отвергает мирную сделку на «унизительных» условиях.