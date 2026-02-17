Кремль отправил на переговоры Мединского ради обсуждения Донбасса

Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему российскую делегацию на переговорах с Украиной вновь возглавил помощник Владимира Путина Владимир Мединский. Все дело в вопросах, «которые касаются территорий», сообщает «Интерфакс».

«В Женеве будут обсуждать более широкий спектр вопросов, которые, в частности, касаются территорий и которые связаны с теми требованиями, которые мы имеем. Здесь уже необходимо присутствие главного переговорщика, то есть Мединского», — объяснил Песков.

Два предыдущих раунда трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США состоялись в столице Объединенных Арабских Эмиратов, городе Абу-Даби. Они прошли 23-24 января, а затем — 4 и 5 февраля. Оба раза российских переговорщиков возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков.

Тем не менее Песков уточнил, что Костюков также будет в составе делегации, которая уже вылетела в Швейцарию. Третий раунд переговоров, как предполагается, пройдет рано утром 17 февраля в международном центре дипломатии, городе Женеве.

Ранее дипломатический источник сообщил РИА «Новости», что безопасный пролет российской делегации на переговоры в Женеву через воздушное пространство Евросоюза организовали США.

Российскую сторону на переговорах представят 15–20 человек, среди которых, как отмечает «Интерфакс», будет присутствовать и спецпредставитель Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Он обсудит с представителями администрации президента США Дональда Трампа вопросы экономического сотрудничества.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что в ходе переговоров удалось сократить количество нерешенных вопросов. До сих пор главным спорным пунктом остается будущее территорий Донецкой области.