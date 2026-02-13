СМИ: Украина может пойти на «самую тяжелую уступку» Путину

Президент Украины Владимир Зеленский готов пойти на «самую тяжелую уступку из всех» и вывести вооруженные силы страны с территории Донбасса. Об этом журналисту The Atlantic Саймону Шустеру сообщили два советника украинского лидера.

Издание пишет, что после окончания трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США в Абу-Даби украинская делегация якобы передала Зеленскому, что представители американской администрации теряют терпение. При этом Кремль продолжает отказываться от вывода войск с оккупированных территорий Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Сам Зеленский рассказал The Atlantic, что Киев пытается донести до администрации президента США Дональда Трампа: Украина не желает продолжения войны.

«Именно поэтому мы начали поддерживать их предложения в любом формате, который ускоряет развитие событий», — заявил Зеленский в разговоре с изданием.

Украинский президент добавил, что Киев торопится завершить конфликт, но по-прежнему отвергает мирную сделку на «унизительных» условиях. Двое близких советников Зеленского якобы заявили Шустеру, что Украина готова пойти даже на «самую тяжелую уступку», чтобы приблизить мир — вывести войска с территории Донецкой области, порядка 20% которой ВСУ все еще контролирует.

Затем Украина, по данным The Atlantic, планирует провести президентские выборы и всенародный референдум, на котором граждане Украины проголосуют за условия перемирия. Однако главным условием для начала подобных политических шагов по-прежнему выступают гарантии безопасности со стороны США и Европы. К тому же, как высказался в разговоре с Шустером Зеленский, должна случиться «правильная» сделка.

Однако на данный момент ответы американской администрации насчет гарантий безопасности, по данным издания, были слишком расплывчатыми и уклончивыми, чтобы Зеленский мог их принять. «Нам нужно, чтобы все это было записано», — добавил Зеленский.