СМИ рассказали о расколе в украинской делегации на переговорах

В украинской делегации, участвующей в трехсторонних мирных переговорах в Женеве, появились разногласия относительно стратегии дальнейших действий. Об этом сообщает The Economist.

Часть переговорщиков, которую, по словам собеседников журналистов, возглавил глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, считают, что «интересам Украины лучше всего отвечает скорейшее заключение соглашения под руководством Америки». Они полагают, что окно возможностей может вскоре закрыться.

Другая часть переговорщиков, на которых, по данным The Economist, по-прежнему оказывает влияние бывший глава офиса президента Андрей Ермак, менее заинтересована в скором подписании мирного соглашения. Президент Украины Владимир Зеленский, как утверждается, балансирует между этими позициями и при этом придерживается собственных взглядов.

По информации журналистов, с начала 2026 года Россия и Украина постепенно приближались к возможному соглашению. Но перед встречей в Женеве, которая началась 17 февраля, составы делегаций были изменены. Во главе российской теперь находится помощник Путина Владимир Мединский, а Украину «фактически стал представлять» Буданов.

Влияние на переговоры, как утверждают журналисты, оказала также публикация в Financial Times, в которой говорилось, что Киев под давлением президента США Дональда Трампа начал планировать президентские выборы, которые должны пройти параллельно с референдумом по поводу мирного соглашения с Россией. Позже эту информацию публично опроверг Владимир Зеленский.

The Economist отметил, что в материале, «судя по всему», были неточности. По данным журналистов, идея ускоренных выборов исходит непосредственно от команды Владимира Зеленского. При этом конкретного соглашения, которое можно было бы представить избирателям, пока нет, как и согласованной последовательности шагов. Тем не менее публикация замедлила переговорный процесс, отметило издание.