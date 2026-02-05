EN
СМИ: Россия потребовала от всего мира признать аннексию Донбасса

2 минуты чтения 12:42 | Обновлено: 13:15

Российская делегация на переговорах в ОАЭ выдвинула новое условие для заключения мирного соглашения — признание всеми странами мира аннексии Донбасса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на неназванный «западный источник» в Абу-Даби.

Этот аспект возможного договора по завершению войны между Россией и Украиной Москва считает «очень важным», отметил собеседник агентства. Реакция украинской и американской делегаций на это требование на данный момент неизвестна. Официально они не сообщали о таком условии со стороны Москвы.

Трехсторонние переговоры между делегациями России, Украины и США проходят в Абу-Даби 4-5 февраля. Представители трех стран после завершения встреч 4 февраля не сообщили журналистам подробности об итогах переговоров.

Глава украинской делегации Рустем Умеров называл идущие переговоры содержательными и продуктивными, ориентированными на конкретные шаги и практические решения. Конкретный перечень обсуждаемых вопросов сторонами не разглашается.

Всего же, по данным Reuters, между Москвой и Киевом остались три главных противоречия — принадлежность Донбасса является одним из них. Также стороны не могут согласовать механизм прекращения боевых действий, поскольку Украина настаивает на немедленном перемирии, а Москва хочет сначала заключить соглашение, а уже потом прекратить огонь. Также Кремль не согласен с обсуждаемыми параметрами предоставления гарантий безопасности Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский публично обещал не «отдать» России Донбасс и Запорожскую АЭС без боя. СМИ сообщали, что Россия требовала от Украины передать ей полный контроль над Донбассом на январских переговорах. Сейчас, по данным Reuters, Киев контролирует около 20% территории Донецкой области.

Россия объявила об аннексии четырех области Украины в конце сентября 2022 года, заявив о своих претензиях на территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины. Утрату суверенитета над этими территориями не признает как Украина, так и мировое сообщество.

