СМИ сообщили о понижении статуса переговоров по Украине из-за возвращения Мединского

Помощник Владимира Путина Владимир Мединский вновь возглавит российскую делегацию на переговорах с США и Украиной. Об этом пишет агентство Reuters, утверждая, что возвращение в переговоры Мединского понижает их статус и говорит о решении Москвы сменить фокус обсуждения.

Издание также отмечает, что участие Мединского может сделать переговоры по мирной сделке в Украине более «зрелищными». Помощник Путина, который уже возглавлял российскую делегацию во время предыдущих переговоров, запомнился там чтением украинским визави «исторических справок».

Так, Мединский возглавлял российскую делегацию на переговорах в 2022 году и в 2025 году. В мае 2025 года во время переговоров с турецком Стамбуле Мединский заявил, что Россия «готова сражаться вечно». В ходе следующих встреч с украинской делегацией помощник Путина также сделал несколько спорных заявлений о Северной войне, русско-турецкой войне 1877-1878 годов и Первой мировой войне, а также приписал Отто фон Бисмарку и Наполеону выдуманные цитаты.

Ранее, комментируя ход трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США в Объединенных Арабских Эмиратах, участия в которых Мединский не принимал, украинский министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что российская сторона отнеслась к ним гораздо серьезнее, чем к предыдущим, качественно изменив состав своей делегации и отказавшись от «псевдоисторических лекций».

Новый раунд трехсторонних переговоров, на которых Мединский вновь возглавит российскую делегацию, пройдет 17-18 февраля в Женеве.