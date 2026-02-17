EN
Интернет и мемы

Мошенники научились использовать блокировку Telegram для обмана россиян

2 минуты чтения 10:11

Новости об очередном ограничении работы Telegram в России помогли мошенникам обманывать жителей страны — теперь злоумышленники обещают им «ускорить» работу мессенджера. Об этом пишет ТАСС.

Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами
Общество11 минут чтения

Желающему вернуть Telegram прежнюю скорость работы или обойти его блокировку россиянину предлагают сказать специальную программу, которая якобы поможет обойти наложенные Роскомнадзором (РКН) ограничения.

После установки такая программа позволяет мошенникам получить доступ к переписке жертвы, а также к его банковским приложениям и кодам подтверждения. Эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская рассказала агентству, что в дальнейшем эти данные используются не только для хищения средств, но и применяются для шантажа. Карты россиян также могут задействовать в дропперских схемах.

Ссылки на скачивание мошенники распространяют не только через мессенджеры и электронную почту, но и в комментариях к постам и с помощью ботов. Пожарская отметила, что ее платформа фиксировала также случаи их размещения в статусах и сторис недавно созданных, а также купленных и украденных аккаунтов.

Саму схему эксперт не считает принципиально новой. Она отметила, что мошенники редко прибегают к использованию полностью оригинальных способов обмана — они требуют тестирования и дополнительных вложений.

Вместо этого они модицифицируют уже работающие и адаптируют их под текущую новостную повестку. Именно так, по словам Пожарской, мошенники отреагировали на действия РКН и в этот раз.

О введении дополнительных ограничений в адрес Telegram стало известно 10 февраля. Сначала о них со ссылкой на источники сообщил РБК. Позже эту информацию подтвердили и в РКН. При это россияне начали жаловаться на скорость работы мессенджера еще 9 февраля, оставив тысячи жалоб на платформе Downdetector.

